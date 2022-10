Boks in seksizem

Javnost ima do žensk v politiki še vedno še vedno strožja merila kot do njihovih moških kolegov. Ta prikrito seksistična pozicija vedno znova priplava na površje pri povsem običajnih stvareh, kot je barva krila oziroma kostima (kot smo pred leti lahko videli v primeru Alenke Bratušek), ali pa barva čevljev (kot smo pred kratkim lahko videli pri Urški Klakočar Zupančič). Obnašanje in oblačenje slednje je sploh pod nenehnim drobnogledom. Tako je bilo tudi pred nekaj dnevi, ko je predsednica Državnega zbora (DZ) v parlamentu (simbolično!) uprizorila boksarski dvoboj s svojim poslanskim kolegom Dejanom Zavcem. Boj v ringu je ponazarjal bitko otroških bolnikov z rakom. A marsikdo je to razlago enostavno spregledal - zato so predsednico DZ v opoziciji in delu javnosti ponovno linčali, češ da je uprizarjanje boksarskega dvoboja v hramu demokracije neprimerno. Zaradi tega se je morala celo zagovarjati v informativni oddaji 24ur zvečer pri voditelju Urošu Slaku. Slednji jo je vprašal, ali se ji (ne) zdi, da je »z boksarskim obračunom z Dejanom Zavcem v DZ prekoračila mejo dobrega okusa in ali so bili bolni otroci zlorabljeni za njeno promocijo«.

»To, kar želi prikazati ena poslanska skupina, je čisti populizem,« je odgovorila in dodala, da Državni zbor za otroke s pediatrične klinike vsako leto pripravi presenečenje in vedno pri tem sodelujejo vrhunski športniki. »Ker imamo letos med poslanci vrhunskega boksarja, je bil tokrat to boks. Konec koncev je skorajda vseeno, kaj javnost misli o tem, saj to ni bilo namenjeno javnosti, ampak je bilo namenjeno izključno tem otrokom,« je poudarila Urška Klakočar Zupančič in izpostavila, da parlament ni »noben posvečen kraj«, temveč »javno dobro«. »To je javni prostor in tukaj so bili pred kratkim otroci, ki so preboleli raka in so nam podarili zlate pentlje upanja, ki smo jih uporabili v tem filmu. Poslancev SDS takrat to ni nič motilo in so se prav radi fotografirali z otroki,« je dodala in spomnila, da je Zavec profesionalni boksar in da je boks profesionalni šport kot vsak drug. »Nikjer nismo videli udarca, bila je simbolika. To je bilo namenjeno le otrokom in nikomur drugemu,« je sklenila.

Voditelj Slak je sicer še kar vztrajal in jo vprašal, kako odgovarja na pomisleke, da bi lahko, »če so želeli pomagati otrokom na pediatrični kliniki, to naredili s spremembo zakonodaje, ki bi pomenila pomoč tako bolnim otrokom kot njihovim staršem, ki zdaj zbirajo denar za zdravljenje otrok«. Predsednica DZ mu je odgovorila, da to tako ali tako počnejo, a da sprememba zakona ne pride čez noč. Prepričani smo, da ob istem dogodku, če bi ga uprizorila dva moška politika, ne bi dobila povabila v osrednjo informativno oddajo, posledično pa tega ne bi brali v teh vrsticah. A očitno moramo na dvojna merila in seksizem opozarjati tudi leta 2022.