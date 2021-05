Bojan Emeršič razkril svojo bolečino

Prvak ljubljanske Drame Bojan Emeršič slovi po briljantnih vlogah, njegovi odliki sta vsekakor tudi ljudskost in situacijska komika. Lani nas je v Špas teatru zabaval s predstavo Erotika po Emeršiču, v kateri je jasno in glasno povedal svoje mnenje o odnosu moškega in ženske. Zavoljo tega so mu podelili bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo leta. Poleti bo snemal mednarodni film, ki se dogaja v času starega Rima. Fotografiji: Igor Modic Zbodla je tale: »Ni mi namreč všeč pretirana emancipacija zadnjih 15 let, ženske se borite za svoje pravice, ki pa jih že imate. To vpliva tudi na er...