Boj za obstanek v 2. kakovostnem evropskem reprezentančnem razredu

Medtem ko so članice šele dobro začele nastope v Uefini ligi narodov, Slovenija je uvodoma vknjižila dve zmagi, pa so člani v končnici. »Čakata nas zahtevni tekmi z enim samim ciljem: da si zagotovimo obstanek v ligi B,« je bil pred preizkušnjama jasen selektor Matjaž Kek. »Ob tem je treba upoštevati, da ne bomo imeli veliko časa za priprave. Čakata nas dva treninga v polni postavi, tako da revolucionarnih potez ni pričakovati,« je dejal Kek, ki je že preizkušen v mnogo bitkah.

V tokratno je šel brez veteranov Josipa Iličića in Jasmina Kurtića, ki sta nazadnje igrala rezervni vlogi, v ekipi ni bilo niti Marcela Ratnika in poškodovanega Žana Celarja. V obrambi je Kek vpoklical Davida Zeca iz Kiela, v izbrano vrsto se je vrnil jeseni poškodovani Žan Karničnik. »To je naša realnost – za uspeh moramo prikazati željo. Moramo biti na najvišjih možnih obratih. Z nekaj sreče in našo kakovostjo lahko potem konkuriramo tudi najboljšim,« je selektor pogledoval proti tekmama, na katerih je želel, da ekipa pokaže tak pristop kot na lanskem evropskem prvenstvu.

Izenačeni ekipi

Slovaška, s katero se je Slovenija pred aktualnima tekmama pomerila že osemkrat, od tega je trikrat zmagala, štirikrat remizirala in enkrat izgubila, je po njegovih ocenah kakovostna tekmica. V zadnjih dveh kvalifikacijah, tako za svetovno prvenstvo leta 2022 kot 2018, smo bili tekmeci. Zadnji dve tekmi sta se končali neodločeno, prej sta obe ekipi vknjižili tesni zmagi z 1:0. Slovaška v to tekmo vstopa kot 41. država na Fifini jakostni lestvici, Slovenija kot 55. Slovaki so doslej igrali na treh evropskih prvenstvih, enkrat so bili tudi na svetovnem.

Benjamin Šeško je na zadnjih šestih tekmah lige narodov zabil pet golov, Slovenija pa je v ligi narodov v rednem delu zbrala po dve zmagi, poraza in remija. Dovolj za 3. mesto in dodatne kvalifikacije. FOTO: Reuters

Slovaško nogometno reprezentanco so pestile številne poškodbe pred dvojnim dvobojem končnice lige narodov za napredovanje v B-divizijo, v ofenzivi pa se zanaša na Lukáša Haraslína. »Mislim, da mora vsak igralec, ki nastopi, prevzeti odgovornost. Zato je tukaj, zato ga je trener Francesco Calzona tudi izbral. Zdaj moram malo preklopiti na drugo mesto, saj zadnjih nekaj tekem za klub igram bolj ali manj kot napadalec, tako da bomo videli, kam me bo trener postavil,« je pred srečanjema povedal Haraslin, ki je doslej igral na levem krilu z Davidom Strelcem (tokrat je manjkal zaradi poškodbe) v središču napada in Ivanom Schranzem na desni strani.

Italijan spisal zgodovino Slovaško reprezentanco od avgusta 2022 vodi novi selektor, danes 56-letni Italijan Francesco Calzona. Lani se je zapisal v zgodovino italijanskega ligaškega nogometa: 19. februarja 2024 je Napoli namreč objavil imenovanje Calzone za novega glavnega trenerja za preostanek sezone; zamenjal je Walterja Mazzarrija. Calzona je postal sploh prvi trener serie A, ki je med vodenjem kluba hkrati deloval tudi kot selektor tuje reprezentance. Sezono je Napoli zaključil bledo, končal je na desetem mestu in ostal brez evropskih kvalifikacij.

Pogled proti ZDA

Po Slovaški pa bo selektor Kek že pogledoval naprej. Jeseni se že začnejo kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026. Vmes bosta poleti še dve preizkušnji – z Luksemburgom ter Bosno in Hercegovino –, kar bo izkoristil za še zadnje sito, da pripravi reprezentanco za lov na svetovno prvenstvo v ZDA.