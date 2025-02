Bo Zemljo res zadel asteroid?

Znanstveniki že leta razmišljajo, kako ravnati v primeru odkritja asteroida, ki bi lahko trčil v Zemljo. A tokrat gre morda zares. Čez manj kot osem let, natančneje 22. decembra 2032, obstaja 1,2-odstotna možnost, da bo v naš planet trčil asteroid 2024 YR4. Odkrili so ga 27. decembra lani s teleskopom sistema za zgodnje odkrivanje Atlas v Ríu Hurtadu v Čilu. Ocenjujejo, da je velik od 40 do 100 metrov.

2024 YR4 ima večjo verjetnost trka z Zemljo kot skoraj vsi doslej odkriti asteroidi.

No, ne gre za asteroid, ki bi končal civilizacijo. Niti ne bi uničil celotne celine, lahko pa bi povzročil precejšnjo škodo, če bi zadel mesto ali drugo poseljeno območje. Verjetnost, da nas bo zadel, je zelo majhna in bi se sčasoma z novimi opazovanji in podatki lahko še zmanjšala. Kljub temu pa ima 2024 YR4 dve ključni lastnosti: verjetno je večji od 50 metrov in ima več kot enoodstotno verjetnost, da nas bo zadel v naslednjih 50 letih, s čimer se uvršča na 3. stopnjo torinske lestvice nevarnosti trka, kar pomeni, da gre za bližnje srečanje, ki zahteva našo pozornost.

Nasa je jeseni 2022 uspešno preusmerila asteroid Dimorfos; na sliki nekaj sekund pred trkom. FOTO: Nasa/Reuters

99 odstotkov možnosti je, da bo odfrčal mimo Zemlje.

Opazovanje in načrtovanje

Asteroid se trenutno oddaljuje od Zemlje in postaja iz dneva v dan temnejši. 2024 YR4 sledi visokoeliptični štiriletni orbiti, ki ga pelje mimo notranjih planetov, preden poleti mimo Marsa skozi asteroidni pas proti Jupitru. Njegov naslednji mimolet bo leta 2028 in kakor opozarjajo astronomi, se bo verjetnost trka sčasoma še zmanjševala. Zaskrbelo pa jih je dejstvo, da naj bi se 2024 YR4 po sedanjih izračunih 22. decembra 2032 Zemlji približal na le 0,00001 astronomske enote (1 AU predstavlja razdaljo med Zemljo in Soncem) oziroma na 1500 kilometrov, kar je v astronomskem smislu zelo blizu – bližje Zemlji kot številni (umetni) sateliti.

2024 YR4 naj bi bil približno tako velik, kot je bil asteroid, ki je leta 1908 padel na območje Tunguške. V trčenju se je sprostila energija, primerljiva eksploziji z močjo od 10 do 15 megaton. FOTO: Leonid Kulik/Wikimedia Commons, javna domena

Njegovo potovanje po Osončju spremljata Nasina Mednarodna mreža za opozarjanje pred asteroidi (IAWN) in Esina Svetovalna skupina za načrtovanje vesoljskih misij (SMPAG), ki bosta vladam pomagali analizirati posledice potencialnega trka in možne strategije za njihovo ublažitev oziroma preprečitev trka. Če bo tveganje za trk ostalo nad 1-odstotnim pragom, bodo Združenim narodom podali priporočila, vključno z možnostjo vesoljske misije s kinetičnim udarcem.

Trčenje plovila Dart s hitrostjo 6,1 km/s je spremenilo Dimorfosovo tirnico, teleskopi pa so opazovali, kako je z asteroida odpadal material. FOTO: NSF/Reuters

Postopek je pred dobrima dvema letoma testirala Nasa, ki je s trkom vesoljskega plovila Dart uspešno spremenila tirnico Dimorfosa, majhnega (177-metrskega) satelita asteroida Didymos. Prvič v zgodovini je človeštvo spremenilo orbito nebesnega telesa, sprememba tirnice asteroida pa je bila celo večja od pričakovane.