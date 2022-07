Če verjamemo v globalno segrevanje ali ne, dejstva ostajajo. Iz leta v leto smo priča čedalje hujšim vremenskim ekstremom in katastrofam. Temperatura ozračja in voda narašča. Ledeniki se talijo, dviguje se gladina morja, do konca stoletja bi se lahko dvignila za vsaj 30 centimetrov, lahko pa tudi do enega metra. Nekaterim tropskim deželam grozi, da jih bo pogoltnil ocean. Med najbolj ogroženimi, ki jim po najbolj črnem scenariju preti izbris z zemljevidov, so Maldivi, z več kot 80 odstotki ozemlja niti meter nad (trenutno) gladino Indijskega oceana. Otoška državica ne čaka na neizogibno, tamka...