Bloudek telovadil v prvi šolski telovadnici

Vhod v Antonijev rov – Šelstev je bil tudi začasno bivališče družine Bloudek. Vir: Mestni arhiv Idrija

se je rodil 11. februarja 1890 v hiši Pri Berku, pozneje poimenovani Pri Serjunu, v bližini cerkve sv. Trojice v starem delu Idrije. Oče, po rodu Čeh, je kot rudarski nadoskrbnik delal v rudniku živega srebra, mati, doma so jo klicali, pa je bila iz znane idrijske čipkarske družine, ki je izvirala iz Vojskega nad Idrijo.Stankova strica po očetovi strani,in, sta bila gradbena inženirja, pozneje tudi njegova skrbnika v Kranju in Ljubljani. V Idriji je Stanko dobil še sestri(1891) in(1893), ki so jo klicali. Ko se je družina Bloudek preselila v Kopice pri Mostu (Brüxu) na Češkem, se je razširila še z, ki so ji rekli(1897), in, 1903).Idrija je bila na prelomu v 20. stoletje znano avstro-ogrsko rudarsko mesto, polno različnih sodobnih strojnih naprav, ki so mlademu Stanku nedvomno vzbujale zanimanje in spoštovanje. Zgodaj se je seznanil tudi s težkimi socialnimi razmerami rudarjev in njihovih družin.Lapajnetovi so se ukvarjali z izdelavo in prodajo čipk, zaradi česar je mogoče utemeljeno domnevati o estetiki kot družinski vrednoti. Eden izmed Stankovih stricev je bil slikar. Prav on je mladeniča, ki je v dijaških letih obiskoval tudi risarsko šolov Ljubljani, po končani realni gimnaziji v Ljubljani napotil na študij slikarstva v Prago. Že naslednje študijsko leto (1909/10) se je vpisal na visoko tehnično šolo v češkem glavnem mestu.Leta 1904 je komaj 14-letnemu fantiču v Mostu umrl oče, tako da je mati ostala sama s petimi mladoletnimi otroki. Z družino se je vrnila v Slovenijo. V gimnazijskih letih v Ljubljani se je Stanko seznanil z nekaterimi športnimi dejavnostmi, predvsem z gimnastiko, nogometom in atletiko. Na dvorišču I. državne realne gimnazije so namreč zgradili prvo šolsko telovadnico na Slovenskem.Stanko je (telo)vadil tudi pri Sokolu, na ribniku v Tivoliju pa se je zinudeležil tečaja drsanja, ki ga je vodil znani češki mojster in trener dr.. Najbrž se je vsaj osnov drsanja naučil že v otroških letih na Češkem, kot je zapisal v spominih nanj prof.Ko je leta 1903 svet obkrožila novica, da sta s svojim letalom v ZDA uspešno poletela brata, je mlademu Bloudku vzbudila silno radovednost in raziskovalno zanimanje za letalstvo. Skupaj z umetnostjo in športom ga je letalstvo privlačilo vse življenje.Prihodnjič: Uspešen konstruktor letal