Blišč in slava je ne ganeta

Po koncertno pestrem decembru je Korošica stopila v delovno novo leto. »Zadnji dve leti sta bili v tem času s povsem praznim urnikom in občutek, ko vidiš, da se stvari spet dogajajo, je odličen,« mi iskreno pove ob najinem snidenju. »Izjemno sem hvaležna, da živim svoje življenje tako, kot si ga želim. Opravljam poklic, ki je tudi moj najljubši hobi in mi omogoča veliko svobode. Živim v lepem, prijaznem okolju, obdana z naravo in z ljudmi, ki me imajo radi in me podpirajo na moji poti.«

Njen veliki podpornik je oče, ki ima pomembno vlogo pri njeni glasbeni karieri. »Poleg vseh drugih vlog, ki jih ima – skupaj ustvarjava glasbo, on je avtor vseh aranžmajev in producent mojih pesmi, član mojega banda in tudi menedžer –, je vedno tudi šofer. Tudi ko ne nastopa z mano, me pripelje na lokacijo. Včasih me več ur samo čaka, ko urejam obveznosti. V tistem času tudi sam opravi veliko telefonskih klicev. Mojo kariero pravzaprav vodiva midva sama, zato imava oba, poleg tega da sva glasbenika, še številne druge vloge, ki so pomembne, da je ta pot uspešna.«

S Ferijem še veliko lepega

V slovenskem glasbenem prostoru je Ditka nase opozorila s pesmijo Ne bodi kot drugi na poezijo Ferija Lainščka. »Vse od očetove uglasbitve te pesmi s Ferijem aktivno sodelujemo. Gre za zares posebno sodelovanje, ki ga vseskozi spremlja veliko svobode in ljubezni. Prav zato, ker nič ne ustvarjamo s silo, ampak izključno ob navdihu in dobrih idejah, stvari tako lepo tečejo. Lani poleti je izšel moj četrti album z uglasbeno poezijo, ki sem ga poimenovala po Ferijevi najnovejši pesniški zbirki z naslovom Med nama je angel. Na albumu je poleg uglasbene poezije še petih drugih velikih pesnikov kar pet uglasbitev njegove poezije. Kot vidite, se še vedno največ posvečam njegovi poeziji, ki mi je zares blizu in zelo domača.«

Na kavi mi zaupa, da ju v februarju čaka nekaj skupnih glasbeno-literarnih koncertov. »Med drugim v Štihovi dvorani Cankarjevega doma in v Narodnem domu v Celju, pa še številni skupni nastopi na šolah, s posebej zasnovanim projektom uglasbene poezije za najstnike in najmlajše. Imam občutek, da bova skupaj ustvarila še veliko lepega,« se nasmeji.

Ob 100. obletnici rojstva Karla Destovnika - Kajuha se je odločila podati še v svet njegovega ustvarjanja. Uglasbila je poezijo Naša pesem, z njo se upira zlu. »Verjetno se nikoli ne bi lotila branja njegove poezije, če me ne bi nagovoril gospod Vlado Vrbič, avtor romana Prestreljene sanje, v katerem opisuje Kajuhovo življenjsko zgodbo. Ko sem prebrala ta roman, me je povleklo, da preberem tudi kakšno njegovo pesem. Nagovoril me je namreč Kajuh kot mlad človek, ki se je vseskozi boril za malega človeka, svobodo, enakost … Ki si je upal v umetniških delih spregovoriti na glas in mu je bilo mar za boljši jutri. Tako me je pot pripeljala do poezije Naša pesem, ki sem jo v trenutku začutila. Gre za krik ljudi, ki si želijo boljši, novi svet. Mir in svoboda sta zame najvišje na lestvici vrednot, zato se me je tudi ta pesem s svojim sporočilom tako močno dotaknila.«

Hoče več

Za skladbo Naša pesem je posnela tudi videospot, med drugim so ga snemali ob vhodu v znameniti Fridrihov rov rudnika Mežica, ki je bil včasih glavni rov, po katerem so prevažali rudo, les in razstrelivo. »Gre za izjemen izdelek, za katerega je bil napisan zares premišljen scenarij, tudi produkcija je na svetovni ravni. V spotu se srečata stari svet, v katerem je bila pesem napisana, in aktualni, novi svet. Oba pa na žalost še vedno spremljajo enake tegobe, ki pačijo svetlo prihodnost ljudi, predvsem mladih. Mislim, da smo z zgodbo dobro prikazali tudi nevarnost razdajanja svoje identitete na spletu, ki je v sodobnem svetu že nekaj povsem običajnega. Ohranili pa smo pozitivno idejo – če stopimo skupaj, lahko svet spreminjamo na boljše.«

Ditka je lani s pesmijo Cold Heart tako navdušila priznanega britanskega producenta Stuarta Eppsa, da ji je ponudil sodelovanje. »Skladba se je odvrtela na nekaj radijskih postajah v tujini in požela dobre kritike, prav tako je prepričala številne moje poslušalce v Sloveniji. Projekt Ditka International, kot sem ga poimenovala, je nekaj, kar mi je posebej dragoceno. V tem letu načrtujem posneti vsaj 10 pesmi, zasnovati koncertni repertoar in končno svetu pokazati tudi ta del sebe. Dogovarjamo se za nekaj nastopov v tujini. Želja po tujini ni zato, ker se tujina sliši dobro, saj vem, da je pot tam, zaradi izjemno velikega trga, še toliko težja. Želja je zato, ker vem, da lahko moja glasba doseže še veliko več ljudi po vsem svetu. To je cilj.«

Bowie je njen terapevt

Ko ne ustvarja, živi preprosto življenje, predvsem bližina gozda in vsakodnevni sprehodi jo polnijo s svežo energijo, pri tem pa ji družbo dela sedemletni bernski planšar Bowie. »Pravzaprav je z mano vse od začetka moje poklicne glasbene kariere. V moj dom je prišel, ko sem se odpravila na svojo prvo koncertno turnejo in se odločila, da se profesionalno podam na glasbeno pot. Že od majhnega je bil tako z mano v studiu in na vajah, zato je zelo navajen glasbe, ki ga pomirja. Brez dvoma lahko rečem, da je moj najboljši prijatelj. Je neke vrste terapevt, ki me miri v stresnih situacijah. Takoj začuti mojo stisko in se na svoj način trudi, da me pomiri. Skrbi za to, da sem na svežem zraku. Včasih me delo povsem požre, a Bowie vseeno mora na sprehod, zato izgovorov ni. Zares je ena velika sreča na štirih tačkah in življenje brez njega si težko predstavljam.«

Foto: Igor Modic

Sicer pa je glasbenica vesela, da jo vseskozi spremlja ustvarjalni navdih, in tako nastajajo nove stvari, ki jih lahko deli z ljudmi. »Upam, da bo moja glasba nagovorila tudi bralce Nedeljskih novic in jim v življenje prinesla dobro energijo. Sama se bom vseskozi trudila za kakovostna in sporočilno močna dela z željo, da dosežejo čim več ljudi. Gre za subtilnejše tematike, ki ne kričijo iz izložb, zato se včasih še vedno kdo vpraša, kdo je Ditka. A moje poslanstvo je ustvarjati kakovostno, na dolgi rok, glasbo, ki bo ostala. Blišč in slava me ne ganeta, gane pa me dejstvo, da lahko s svojim delom osrečujem ljudi in spreminjam njihova življenja na boljše.«

Preden se posloviva s toplim objemom, mi s simpatičnim nasmeškom preda posebno sporočilo. »Če zaključim v duhu svoje aktualne pesmi Naša pesem, si želim, da bi iz dneva v dan ta svet spreminjali na boljše. Da bi se vsak posameznik trudil biti najboljša verzija sebe, v odnosu do ljudi pa bi ga spremljali prijaznost, strpnost in odprti um. Dobri posamezniki tvorijo dobro družbo in ta kreira svet. Naj bo miren, svoboden, radoživ in poln ljubezni.«