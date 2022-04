Blaž in Jernej ga bosta žlindrala

V Ansamblu Roka Žlindre se je pred kratkim zgodila kadrovska sprememba, saj so se od Barbare in Roka Žlindre poslovili kar trije člani, pridružila pa sta se jim dva nova. »Še ga bomo žlindrali,« zagotavlja harmonikar in vodja ansambla Rok Žlindra. Barbara in Rok, ki sta oktobra lani postala mati in oče prvorojenca Timu, sta že pred novim letom razkrila, da se bo ansambel kmalu predstavil v novi, prenovljeni zasedbi. Zdaj je že znano, da so ga zapustili Rok Modic, Matic Padaršič in Kristian Oven, od njih pa sta se poslovila s čustvenim zapisom. Še posebno od Roka Modica, ki je bil ...