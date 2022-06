Kako nam Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga pojme, o katerih sleherniki vsak dan poslušamo in beremo? Začnimo z davki in končajmo z ukrepi. Davek je splošna dajatev za kritje skupnih izdatkov javne uprave (izterjati, odmeriti davek; plačati, utajiti, pobirati, naložiti davke; zemljiški davek; od dohodka, od prometa; davek na dodano vrednost – s kratico DDV). Dolg je, kar mora kdo vrniti, poravnati, zlasti v denarju (dolg se je iz leta v leto večal; črtali so mu dolg). Javni dolg pomeni stanje obveznosti države do preostalega dela narodnega gospodarstva in do tujine, notranji d...