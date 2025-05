Bizarne pametne naprave

Velike razstave sodobne elektronike, kakršen je ameriški CES, poleg novosti, ki se tičejo vseh nas in prinašajo nekatere resnično uporabne naprave, poskrbijo tudi za nekoliko bolj nenavadne pripomočke. Pri spletnem portalu CNET so pogledali v preteklost in se spomnili nekaj bolj ali manj bizarnih napravic, ki so jih videli na sejmih CES v zadnjega četrt stoletja. Nekatere so resnično videti kot prvoaprilska šala.

Slušalke za čiščenje zraka

Proizvajalec ciklonskih sesalnikov in podobnih naprav Dyson je leta 2023 v Las Vegasu predstavil svoje slušalke za čiščenje zraka Zone. Čeprav je videti, kot da gre za posebno protikovidno masko​, žal ne odstranjuje virusov in mikrobov iz zraka. Sodeč po podatkih z Dysonove spletne strani, se je razvoj slušalk Zone začel že leta 2016, ko so bile mišljene kot osebni zračni filter. Pri Dysonu tako pravijo, da so poskušali rešiti dve težavi: onesnaženost zraka z mikrodelci in onesnaženje s hrupom. Slušalke Zone so sestavljene iz klasičnih čezušesnih slušalk, ki z naprednimi logaritmi aktivno odstranjujejo hrup iz okolice, in »nagobčnika«, ki filtrira zrak. Zadeva je menda dejansko poskrbela za dober zvok brez zunanjega hrupa in čist zrak. Le videti je bila čudno.

Slušalke za čiščenje zraka Dyson Zone FOTO: CNET

Prinašalec toaletnega papirja

Ameriški proizvajalec toaletnega papirja Charmin je leta 2020 poskrbel za serijo pametnih straniščnih naprav, med katerimi je bil Rollbot, robotek na dveh kolesih, ki zna loviti ravnotežje, se povezati s pametnim telefonom in nam dostaviti svežo rolico papirja neposredno do prestola, če se znajdemo v zagati, ko zmanjka papirja. Pokazali so tudi SmellSense, senzor, ki nas pred vstopom v kopalnico oziroma stranišče na podlagi zaznanega ogljikovega dioksida in vodikovega sulfida v zraku obvesti, ali se bomo zaradi aktivnosti prejšnjega uporabnika onesvestili ali le malce dušili.

Prinašalec toaletnega papirja Charmin Rollbot FOTO: CNET

Sušilnik za hišne ljubljenčke

Nihče ne mara mokrega psa. Sušenje z brisačo ni vedno dovolj, hrup sušilnika za lase pa je lahko travmatičen za kosmatinca. Korejsko podjetje Pepe se je leta 2019 spomnilo zanimive rešitve: sušilnik za hišne ljubljenčke, ki je velik kot manjši hladilnik in ki majhnega psa posuši v približno 25 minutah. Uporabnik mokrega cucka postavi v sušilnik, zapre vrata in nastavi temperaturo. Topel zrak nato kroži okoli kosmatinca in ga počasi posuši. Predstavnik podjetja Pepe je menda izjavil, da psi med postopkom običajno spijo.

Sušilnik za hišne ljubljenčke Pepe FOTO: CNET

Pametne vilice

Francoski Hapilabs je leta 2013 predstavil pametne vilice HapiFork, ki nas opozarjajo, da moramo jesti počasneje, s čimer naj bi zmanjšali verjetnost prenajedanja. Vilice namreč zavibrirajo, če jih nesemo v usta manj kot 10 sekund po zadnjem grižljaju. To naj bi uporabnika naučilo, da uživa v vsakem grižljaju in dovoli možganom, da ukrotijo ​​apetit; navsezadnje menda traja okoli 20 minut, da možgani začnejo pošiljati signale, da smo siti.

Pametne vilice HapiFork FOTO: CNET

Samozategovalni pas

Francozi, tokrat zagonsko podjetje Emiota, so leta 2015 pokazali prototip pametnega pasu Belty, ki je bil videti precej okorno, a je vseeno požel veliko zanimanja. Pas z vgrajenimi elektromotorčki je znal prilagajati dolžino glede na to, ali sedimo ali stojimo oziroma se gibljemo, zaznal pa je tudi, ali smo se prenajedli, in se posledično samodejno zrahljal.