Biti spočit na tekmovanju

Kdo tega še ni doživel: ko se bliža nastop v konkurenci, se pojavita negotovost in živčnost. Bom lahko to naredil? Sem dovolj treniral? V tednu ali dveh pred dirko se ljudje trudijo čim več izvleči iz treningov in odpraviti tisto, kar so zamudili. Ampak to je običajno kontraproduktivno! Kar je delovalo v času šolanja s posebnim naporom neposredno pred izpiti, ima nasprotni učinek pred športnim dogodkom: povečanje volumna in intenzivnosti vodi do dodatnih mikropoškodb v mišičnem tkivu in izčrpanosti energetskih rezerv. Rezultat je bistveno slabši.

V zadnjih dneh pred pomembnim dnevom športnega rekreativnega nastopa je vredno zmanjšati količino vadbe.

Kaj je zmanjševanje, tapering? Pri maratonskem treningu teka se običajno bistveno zmanjšata intenzivnost in razdalja v zadnjih dveh do treh tednih. Standardni načrt treninga maratona traja od 16 do 20 tednov. V zadnjih nekaj tednih je treba zmanjšati njegov obseg.

V športu tapering na splošno pomeni, da je namesto treninga neposredno pred dirko pomembno zmanjšati trening na ciljen način. Tapering je tehnični izraz za to in je usmerjen v izgradnjo fizičnih in duševnih rezerv za dan nastopa. Res je, da pogosto ni enostavno biti razumen z dirko v mislih. Nekaj pa je dejstvo, na startni črti še nihče ni bil preveč spočit. Pogosto se dogaja nasprotni scenarij.

Nasveti za zadnje tedne

Ne pozabite, da trava ne raste hitreje, če jo povlečeš. Preprosto potrebuje čas za rast. Popolnoma enako je z usposabljanjem, kako kopičiti vadbo. To, kar počnete danes, bo imelo učinek šele v 4–6 tednih.

Zmanjšajte količino, ne pa tudi intenzivnosti. Na ta način si lahko opomorete od zahtevnih priprav na eni strani, na drugi pa ohranite kondicijo in hitrost.

Daljša, kot je razdalja in bolj ambiciozen, kot je cilj, pomembnejše je zmanjševanje, tapering. Med fazo taperinga lahko obdržite običajno alternativno vadbo, seveda pa nima smisla zapolnjevati prostega časa z novim športom.

Kar je še zelo pomembno za ljubiteljske športnike, tiste najbolj zagrete: v treh tednih zmanjševanja vadbe ne izgubite kondicije. Študije kažejo, da se vaša aerobna zmogljivost, ki je najboljše merilo telesne pripravljenosti, sploh ne spremeni.