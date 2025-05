Biserni Bled Kvarteta za 5

Ansambel Kvartet za 5, katerega člani so harmonikar Gašper Šega, kontrabasist Luka Jelenc, kitarist Janez Jan Ažbe ter baritonist Primož Dolenc, vsi tudi pojejo, navdušuje z avtentično in čutno glasbeno zgodbo z naslovom Biserni Bled. Ansamblu se je tokrat z glasom in klarinetom pridružila Manca Povšin in vse očarala.

»Najlepši trenutki so pogosto tam, kjer je srce – doma, med našimi ljudmi in ob glasbi, ki povezuje,« pravijo fantje Kvarteta za 5, ki tokrat predstavljajo novo avtorsko skladbo z naslovom Biserni Bled. Gre za polko, s katero se ne poklanjajo le čarobni naravi, temveč je kar ljubezensko pismo enemu najlepših kotičkov v naši Sloveniji, in to z melodijo, ki poslušalca takoj popelje med blejske gozdove, ob jezersko gladino in pod silhueto grajske pečine. Za to je poskrbel kar harmonikar Gašper Šega, medtem ko je globoko besedilo, prežeto z nostalgijo in domačnostjo, spisal Bernard Miklavec. Skupaj sta ujela ne le podobo, temveč tudi dušo kraja, ki že desetletja vedno očara domačine in obiskovalce z vsega sveta. Dodatno daje posebno noto skladbi s svojo izjemno interpretacijo Manca Povšin s solo klarinetom. Njena izvedba ni le tehnično dovršena, temveč čustveno iskrena – takšna, ki poslušalca zadene naravnost v srce. V tej skladbi se čuti, da glasba ni le umetnost, temveč je način pripovedovanja zgodb, ki jih vsi nosimo v sebi.

Polka Biserni Bled je več kot pesem – je izpoved, razglednica, spomin, pravijo fantje. FOTO: arhiv ansambla

Fantje so z Manco na Bledu posneli tudi videospot, v katerem so prikazali vse slikovite lokacije okoli Blejskega jezera, ki jih je ustvarjalni ekipi uspelo ujeti kljub muhastemu vremenu. Ujeli so tako nežne jutranje megle kot zlate popoldanske žarke, ki se lomijo na gladini jezera. Rezultat je vizualna pripoved, ki gledalca spomni, zakaj je Bled tako poseben. Pri tem sta pomembno vlogo odigrala Občina Bled in njen župan Anton Mežan, ki je podprl ustvarjalno idejo in omogočil, da je skladba zaživela, kot je. Za vrhunsko videoprodukcijo ima zasluge ekipa igram.si, za zvočno perfekcijo pa Studio Osredkar.