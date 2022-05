Eden najbolj znanih zdravilcev bioenergetikov Stanko Filipič iz Precetincev v Prlekiji je spet dosegel izjemen uspeh. Potem ko je uspešno zdravil ameriškega zdravnika, pa športnika iz ZDA in športnico iz Ljubljane, mamico in dojenčka ter mnoge druge od blizu in daleč, je nekdanji policist in kriminalist znova presegel sam sebe. Z uveljavljeno metodo pomaga Bojanu Poselu, tekaču iz Ljubljane, ki je pretekel številne maratone po svetu. Ko sem prejemal njegovo energijo, sem to občutil, kot da bi prejel poživilo. Bojan nosi že sedmi križ, a je še vedno izjemno aktiven. Prav športna rekreacija g...