Bine Volčič več gledal v pečico kot v televizor

Ni sladokusca v Sloveniji, ki ne bi slišal za kuharskega mojstra Bineta Volčiča. Rock'n'roll chefa kuharskih presežkov in nekdanjega šefa kuharskega šova Gostilna išče šefa lahko trenutno spremljamo tudi v oddaji MasterChef Slovenija, saj je eden od treh sodnikov. Štiridesetletnik je končal slovito kuharsko šolo v Parizu, po klasični francoski kulinariki pa se je podal na pot iskanja novih kombinacij in mešanja okusov z vsega sveta, zato lahko njegovo kuhinjo opišemo kot fusion-cuisine. Pred petimi leti je v središču Ljubljane odprl Monstero in tako uresničil sanje o lastnem kotičku z ...