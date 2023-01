Bina in Đini sta ostala sama

Ob kopici objav zavetišč, da so prepolna zavrženih, prisilno odvzetih ali vrnjenih posvojenih psov in mačk, te dni najbolj odmeva pretresljiva zgodba neke družine, v kateri so vsi umrli ali pa imajo tako hude bolezni, da ne morejo več skrbeti za odraslega psa, ki je bil vse do zdaj deležen ljubeče skrbi in oskrbe.

Društvo za zaščito konj je tako na facebooku objavilo zgodbo, ki lahko v poznih letih ali še prej doleti marsikaterega lastnika hišnega ljubljenčka. V tem društvu so prejeli prošnjo za pomoč pri iskanju nadomestnega doma psički Bini. Njen lastnik je umrl, njegovo ženo je zadela kap, hči pa ima multiplo sklerozo. Psički pasme bernski planšarski pes, ki je ostala brez skrbnika, zdaj tudi društvo pomaga iskati najboljši možni dom. V opisu so zapisali, da je stara nekaj manj kot 10 let, da je kljub letom še vedno vitalna, zanjo pa da so vseskozi ljubeče skrbeli.

Društvu naj se po elektronski pošti info@dzk.si oglasijo le resni interesenti, ki jim bodo nato posredovali kontaktno številko in naslov, kjer se bodo lahko dogovorili o morebitni posvojitvi psice. Za zdaj navala ponudb še ni, najbrž tudi zato, ker gre za psa, katerega običajna življenjska doba je od 6 do 8 let, pasma pa je znana tudi po tem, da ima precej zdravstvenih težav. Toda Bina ima pa tudi veliko plusov; ta veliki pes velja za enega najprijaznejših, ni agresiven, dobro se ujame z otroki in drugimi živalmi, je zelo socialen. Toda potrebuje veliko človeške pozornosti, še zlasti pri negi dlake.

Ponovoletne posvojitve

V največjih zavetiščih za hišne ljubljenčke so po prednovoletnem in novoletnem predahu znova začeli intenzivneje oddajati zavržene pse in mačke. Čeprav jih je večina prvič ali znova socializiranih, označenih, kastriranih ali steriliziranih, pa tudi ozdravljenih, njihovo posvajanje ne sledi novim prihodom nezaželenih živali. Po koncu epidemije covida-19 se zaposleni po obdobju dela od doma vračajo v službo in ne morejo več skrbeti za ljubljenca, ki so si ga omislili v karantenskih časih.

Džini čaka na posvojitelja že drugič. FOTO: ZAVETIŠČE HORJUL

Pravi val razprav je sprožila objava Zavetišča Horjul, ki pomaga neki lastnici iskati nov dom za psa Džinija. V njej namreč piše, da je ta podnevi zunaj privezan, ponoči pa je v notranjih prostorih. Zaradi »spremenjenih razmer« pa je zdaj cele dneve sam. Ljubitelje živali je razburil del zapisa, da oddajo psa na facebooku oglašuje lastničina mama, ki je skrbnica hčerkinega psa že več kot dve leti. Ker pa se je mama oktobra zaposlila, zdaj zanj primerno ne more skrbeti niti ona in Džini je zdaj sam na vrvici od jutra do večera. Ker ga hčerka, ki ga je leta 2018 vzela pri društvu Srce za bulle, ne more imeti pri sebi, je mama psa najprej hotela vrniti društvu, v katerem so ga posvojili. Ker menda ni bilo odziva, ga zdaj poskuša oddati še s pomočjo Zavetišča Horjul. »Džini ni konflikten pes, nervozen postane edino pri pasmi francoski buldog. Obožuje človeško družbo, otroke, sprehode v naravi. Z domačim mucem sta bolj na razdalji, Tomi se mu umika. Ima potni list. Kastriran ni,« je zapisala lastnica.

Najprej so se komentatorji razburili, kako je bil lahko pes iz društva Srce za bulle posvojen, pa pred tem ni bil kastriran, spet druga ljubiteljica živali je jezno vprašala, kje je hči, in dejala, da če ga že ne more imeti pri sebi, bi ga lahko pa vsaj vodila na sprehod. In se čudi, da ne najdejo nikogar (morda soseda), ki bi psa namesto njiju vodil na vsakodnevni sprehod. Na koncu je Zavetišče Horjul pripomnilo, da ga bodo prevzeli oni, če se ne bo javil noben posvojitelj, a ne takoj, saj so zdaj prepolni in tudi sami iščejo posvojitelje za več deset mladih in starih mačk ter psov.

Sicer pa so v horjulskem zavetišču žalostni, saj imajo več neproblematičnih psov, ki bi lahko šli takoj v nov dom. Kljub vztrajnim ponavljanjem objav v zadnjih dneh in pogovorom z 20 interesenti pa posvojitev ni bilo. »Krasni ljudje, krasne razmere, super komunikacija. Vložimo potrebne ure dela, da vse skomuniciramo. Pa se na koncu sfiži zaradi nerealnih pričakovanj pri prehodu živali v nov dom, deloma pa zato, ker so ljudje kar mrknili brez kakršnega koli odgovora,« so komentirali v zavetišču.