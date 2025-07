Berite z nami

Mira Furlan

Totalna razprodaja

prevedla Tanja Bulajić

Mladinska knjiga

Mira Furlan, ikona jugoslovanskega filma in gledališča, se je slovenskim bralcem priljubila že z avtobiografsko uspešnico Imej me rajši od vsega na svetu, sedaj pa je tu še njena zbirka kolumn, ki so med letoma 2004 in 2006 izhajale v priljubljenem hrvaškem tedniku Feral Tribune. V njih z ostrino in nežnostjo premišljuje o sebi in svoji generaciji, emigracijah, Hollywoodu, prijateljih igralcih, kulturi, politiki, ekologiji in vsem vmes.