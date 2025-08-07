Berite z nami

Sebastian Barry

Onkraj spomina

prevedla Danica Križman

Mladinska knjiga, 2025

V romanu irskega pisatelja, pesnika in dramatika Sebastiana Barryja se nedavno upokojeni policist Tom Kettle privaja na mir svojega novega doma s pogledom na Irsko morje. Živi v tišini in samoti – dokler na vrata ne potrkata bivša kolega, ki raziskujeta stari Tomov primer, in ga pahneta v brezno davno pozabljenih dogodkov. Avtor je bil za svoje delo že trikrat nominiran za bookerjevo nagrado; Onkraj spomina je njegovo prvo delo, ki ga lahko prebiramo v slovenščini.

Onkraj spomina FOTO: Promocijsko Gradivo

Nuša Jurjevič

Zmaji in druga zmajelika bitja

Miš, 2025

Ilustratorka Nuša Jurjevič nas v hibridnem delu, ki sega tako na polje leposlovja kot tudi stvarne literature, ponese v svet proučevanja zmajev, od svetovnih mitologij do zgodovinskih omemb zmajev, ob tem pa na tej bogati dediščini gradi korespondenco med univerzitetnim uradnikom in terensko ilustratorko inovativno. Gre za izredno bogato ilustrirano knjigo in plod dolgoletnega raziskovanja, ki bo pritegnil tako najmlajše kot tudi starejše bralce.

Zmaji FOTO: Promocijsko Gradivo

Yoko Ogawa

Tiha kristalizacija

prevedel Domen Kavčič

LUD Literatura, 2025

Predstavljajte si otok, s katerega kar naprej nekaj izginja: izginjajo vrtnice, izginjajo ptice, izginjajo fotografije. Večina Otočanov izginulo pozabi, avtoritarna država pa z ukrepi tajne policije oziroma tako imenovanih lovcev na spomine nasilno preganja ljudi, ki sposobnost spominjanja ohranjajo. Toda kaj bo, ko bodo začeli izginjati še ljudje? Alegorična distopija japonske avtorice Yoko Ogawa, v kateri odzvanjajo vplivi Kafke, Orwella in Bradburyja, je vrhunska pripoved o izgubi, pozabi in minljivosti.

Tiha kristalizacija FOTO: Promocijsko Gradivo

Nejc Pohar

Jadran za Slovence/

Slovenci na Jadranu

samozaložba, 2025

Knjižni prvenec režiserja in publicista Nejca Poharja Jadran za Slovence/Slovenci na Jadranu je knjiga, ki se jo bere v dveh jezikih in z dveh strani. Knjiga, ki življenje ob morju, četudi začasno, vzpostavlja kot poskus doseganja jadranskega stanja duha. Ob tem Pohar v obliki 40 slovenskih gesel, namenjenih Slovencem, in 40 hrvaških gesel, namenjenih hrvaškim turističnim delavcem, stremi k preseganju nekaterih jadranskih stereotipov. »Z željo, da bi drug na drugega pogledali z drugačnimi očmi,« pravi.

Jadran za Slovence FOTO: Promocijsko Gradivo

Nik Škrlec

Pozabi vse, kar veš o spominu

Miš, 2025

Ste si vedno želeli imeti super spomin ali pa si vsaj zapomniti, če ste zjutraj zaklenili vrata stanovanja? Najprej pozabite vse, kar veste o spominu, pravi Nik Škrlec, igralec, TV-voditelj, večkratni državni prvak v pomnjenju in velik navdušenec nad učenjem. Knjiga ne prinaša le spretno razloženih mehanizmov, ki bralce pospremijo na pot boljšega pomnjenja, temveč tudi iskrive uvide v to, kaj spomin sploh je in kako deluje. Za mlade in manj mlade bralce.