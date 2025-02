Benetke v slogu Casanove

Tradicionalni beneški pustni karneval se bo začel to soboto in se sklenil 4. marca. Velja za enega najbolj množičnih, vznemirljivih in prepoznavnih na svetu. Z njim se lahko primerja le še karneval v Riu de Janeiru v Braziliji. V mesto na rajanje privabi več sto tisoč obiskovalcev in fascinantno preseneča z opravami in maskami, ki si jih nadenejo Benečani in seveda obiskovalci. Letos bo karneval v znamenju pesnika in pustolovca Giacoma Casanove, ki velja za enega najslavnejših zapeljivcev, čeprav je bil tudi pisatelj, pesnik in pustolovec. Rodil se je v Benetkah pred 300 leti, 2. aprila 1725. Zato je tudi letošnja tema karnevala.

Plemiško masko bauto je na svojih avanturah nosil Casanova. FOTO: Janez Mužič

Beneške maske imajo svojevrsten čar, nekakšno mističnost, zaradi njih spada beneški karneval, katerega tradicija sega v davno leto 1268, med tako znane. Benečani so jih nekoč nosili v času karnevala zato, da bi se skrili pred zakonom, počeli stvari, ki jih sicer ne bi smeli, prešuštvovali, lažje zapeljevali, zakrili svoje ljubezensko razmerje in ostali anonimni.

Skozi stoletja se je oblikovalo nekaj osnovnih tipov, mnoge imajo korenine v tradicionalnih likih Commedie dell arte. Najbolj razširjena je bauta, plemiška maska, ki je postala nekakšen zaščitni znak Benetk. Še najbolj jo je proslavil Casanova, ki naj bi se skrival pod njo na svojih ljubezenskih pohodih. Po nekaterih virih je niso nosili samo na karnevalih, vse leto naj bi jo nosile v elegantna oblačila odete Benečanke in njihovi partnerji, da so se skrili, ker so počeli stvari, ki jih ne bi smeli. Nosili naj bi jih tudi duhovniki in nune, da bi pred javnostjo skrili občasna ljubezenska razmerja.

Neobičajna je maska medico della peste, maska z velikim nosom; nosili so jo zdravniki v času kuge, nosni del so napolnili s krpami, ki so jih prepojili z eteričnimi olji in razkužili, da bi se obvarovali pred smradom umirajočih ter okužbo.

Beneški karneval se bo uradno začel v nedeljo s spektakularnim Angelovim letom z zvonika sv. Marka na trg pod njim. FOTO: Janez Mužič

To soboto se karneval začne s tradicionalno parado najlepših beneških deklet v tradicionalnih kostumih ob prazniku Marij (Festa delle Marie). Nadaljevalo se bo s parado in tekmovanjem kostumov. Ti gredo iz roda v rod, v njih pa so običajno povsem običajni Benečani, mož in žena, družina ali posamezniki. Parada poteka vsak dan do konca karnevala. Glavni nedeljski dogodek bo ob 12. uri, in sicer Angelov prelet z zvonika sv. Marka na Trg sv. Marka. Z zvonika se bo letos spustila lanskoletna zmagovalka tekmovanja Marij. Povejmo, da so pred leti tak let angela z zvonika piranske cerkve na Tartinijev trg v režiji SKID Jaz sem najboljši organizirali tudi Pirančani. Atrakcijo si je ogledalo na tisoče navdušenih radovednežev, a zanjo, kot kaže, zadnja leta pri Občini Piran žal ni zanimanja.

Velja za enega najbolj množičnih, vznemirljivih in prepoznavnih karnevalov na svetu. FOTO: Janez Mužič

Na pustni torek se bodo začele Benetke poslavljati od karnevala. Slovo bo kot vsako leto naznanil simboličen Levov let z zvonika na Trgu sv. Marka: trg bo preletela velika zastava sv. Marka z levovo podobo ob spremljavi himne sv. Marka.