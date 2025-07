Bazenski robotek za nezahtevne

Vročina je udarila z vso silo in v takšnem vremenu se še kako prija osvežiti v domačem bazenu ali bazenčku. A bazen zahteva tudi skrb: poleg črpalke s filtrom, skimerja in vse mogoče kemije si je dobro omisliti tudi kakšnega robotskega pomočnika, ki s tal pobira mrtve žužke in pesek, ki se hitro nabira na dnu. Pri družbi Elko so nam iz bogatega nabora robotskih sesalnikov za bazen tako posodili model aiper scuba SE, ki to počne namesto nas.

Za majhne bazene

Scuba SE je eden od Aiperjevih modelov s spodnjega dela ponudbe; slovenski trgovci ga ponujajo že za dobrih 150 evrov. Ker gre za osnovni model, od njega seveda ne moremo pričakovati čudežev. Že proizvajalec nam pove, da scuba SE ni primeren za ovalne bazene oziroma za bazene z naklonom, prav tako ne za vse površine. Sesalnik ima navadna plastična kolesca brez elektromotorčkov in osnovni pogon na vodno črpalko, zato ne more premagovati naklonov. Čiščenje sten je tako ali tako rezervirano za dražje modele.

Pogosto sem imel občutek, da bolj tava po bazenu kot načrtno čisti. Foto: Staš Ivanc

Sesalna moč ni ravno presunljiva. Ko se je sprehajal po dnu bazena, se je pogosto mučil s pobiranjem večjih delcev, kot so listi in vejice, kar pomeni, da je za dosego zadovoljive čistosti nujnih več prehodov. Po drugi strani pa osnovni filtracijski sistem ne zajame drobnih delcev, kot so fini pesek in majhni insekti. A dobro, se bo pač večkrat zapeljal naokoli, si mislim. Žal se tukaj opazi odsotnost napredne navigacije, saj se robotek premika po bazenu po navidezno naključnem vzorcu, se odbija od sten in občasno spremeni smer. Dobil sem občutek, da vsi deli bazena niso bili enako očiščeni. Pametna navigacija je na voljo v boljših modelih.

Enostavna uporaba

Je pa uporaba sila enostavna. Ko ga napolnimo (za to potrebuje kakšne tri ure), pritisnemo na gumb za vklop/izklop in ga nežno spustimo v bazen. Ko konča čiščenje ali se mu sprazni baterija, se sesalnik samodejno parkira blizu roba bazena, da ga lažje vzamemo ven. Baterija se po kakšni dobri uri izprazni (uradno naj bi zdržal do 90 minut), nakar ga s priloženo kljuko dvignemo iz vode (na srečo je lahek), razdremo, da pridemo do filtra, očistimo svinjarijo in ga (posušenega) damo polniti. Res pa je, da bo več časa preživel priključen na napajalnik kakor v bazenu.

Razdreti ga ni težko. Foto: Staš Ivanc

Skratka, aiper scuba SE se najbolje obnese v manjših bazenih z ravnimi stranicami. Tam se bo sprehajal naokoli in posesal večino smeti na dnu. Za tisti drobni puščavski pesek si bo bolje omisliti zmogljivejši in dražji sesalnik, ki se bo tudi pametneje premikal po bazenu. No, vsekakor je boljši od ročnega pobiranja smeti s potapljaško masko na obrazu. Le zahtevni ne smemo biti preveč.