Med uradno slovensko turistično ponudbo o kopališču Ukova izvemo, da je tam bazen čisto pravih tekmovalnih olimpijskih izmer. Nad njim je skakalni stolp, zgrajen po standardih za izvedbo tekmovanj najvišjega mednarodnega razreda – eden in edini v Sloveniji. Nikjer drugje nimajo take športne naprave. Na Ukovi sta še okrogel otroški bazen in približno 5000 m2 funkcionalne površine. Kopališče, ki je odprto od junija do septembra, po nekoč že javno razgrnjenih podatkih, v tem obdobju obišče več kot 12.000 kopalcev, predvsem otrok in mladine. No, letos pa na Ukovo ne bo kopalcev. Kopališče ne...