Barvitost in razigranost: jesenska vresa

Zakorakali smo v jesen, po mnenju mnogih najlepši letni čas. Poletno cvetje, v katerem smo uživali dolge vroče dni, se poslavlja, čas je za nove dekoracije in zasaditve, ki bodo kljubovale nižjim temperaturam. V lonce in korita zasadimo ciklame, okrasno zelje, netresk in homulice pa seveda jesensko vreso, mačehe in krizanteme, jesenske astre, tudi okrasne trave – izbira je nadvse pestra. Ob njih lahko hkrati potisnemo še nekaj spomladanskih čebulic, denimo tulipane, žafrane, zvončke, ki bodo zacveteli spomladi.

Rada ima vlago

Te dni nam v trgovinah in tržnicah pogled uhaja k rastlinam z majhnimi cvetovi v beli, vijoličasti, roza in rdeči barvi: govorimo o jesenski vresi (Calluna vulgaris). Je zimzeleni grm, zraste 10–60 cm visoko, odvisno od sorte, v naravi raste na sončnih ali polsenčnih legah, a tudi če je balkon obrnjen na sever, bo dobro uspevala, prav tako, če jo v zimi sonce obsije le za eno uro na dan; najraje raste v vlažnih tleh, tudi v gozdovih, ki niso gosto zaraščeni. Pazimo, da izberemo pravo prst, in sicer tako z nižjo pH-vrednostjo, uporabimo lahko tudi zemljo za rododendrone in hortenzije, vanjo pa vmešamo malo peska in jo tako zrahljamo.

Nizke temperature ji ne pridejo do živega.

Rada ima sončno in vlažno rastišče.

Kot rečeno, rada raste v vlažnih tleh, suše torej ne mara, zato jo redno zalivamo: to je še posebno pomembno za tiste v loncih in koritih (zlasti tiste pod streho): če ne skrbimo za nenehno vlago, obstaja nevarnost, da se bodo posušile. Zalivamo tudi pozimi. A po drugi strani je treba preprečiti tudi zastajanje vode, saj v tem primeru lahko zgnijejo korenine. Poskrbimo, da imata lonec ali korito na dnu luknjice, ne pozabimo na drenažno plast (iz proda, na primer), da bo voda lahko odtekala. Tako kot drugim rastlinam tudi jesenski vresi najbolj prijata deževnica ali postana voda. Pri gnojenju smo previdni, saj je to lahko vzrok za propad vrese: raje manj kot več!

Kombiniramo lahko različne barve. FOTOGRAFIJE: GETTY IMAGES

Paleta barv

Jesenska vresa dobro prenaša nizke temperature, za rast in razvoj je idealnih od 5 do 15 stopinj. Razvaja nas s cvetovi različnih barv: od bele in rožnate do vijoličaste, svetle ali temne, in rdeče – poskrbela bo za energijo, igrivost in razigranost, popestrila še tako sive in deževne dneve. Izberemo lahko eno samo barvo ali se odločimo za eno ali več barvnih kombinacij. Najbolje bo uspevala, če ob njej ni drugih rastlin, najlepše je videti v skupinah: če bomo v en lonček ali korito posadili več rastlin, naj bo med njimi vsaj 15 centimetrov prostora. Tako bodo lahko razvile močne korenine in ustvarile bujno zelenje ter opazne cvetove. Ti privlačijo čebele, ki si nabirajo zalogo za prezimitev.

Lepe so v glinenih posodah ali lesenih škatlah.

Spomladi jo, če imamo možnost, iz loncev presadimo na vrt in obrežemo, lahko do ene tretjine, tako bomo spodbudili nove jesenske cvetove. Stare, suhe ali bolne dele rastline odstranimo.