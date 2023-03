Barcelonske novotarije

V Barceloni se je prejšnji teden končal svetovni mobilni kongres (MWC), letni sejem, posvečen predvsem industriji mobilnih komunikacij. Obiskalo ga je 88.500 ljudi iz 202 držav z vsega sveta, svoje izdelke in storitve pa je predstavljalo 2400 razstavljavcev. Osrednja tema je bila kajpak tehnologija 5G, se pravi mobilno omrežje pete generacije, ki jo uporablja že milijarda zemljanov, predstavljenih pa je bilo tudi več zanimivih izdelkov.

Honorjevi premijci

Honor magic 5 pro bo vladal med fotofoni.

Kitajski Honor, ki je z osamosvojitvijo od Huaweija spet pridobil Googlove storitve in aplikacije, je na sejmu pokazal novo serijo magic 5 in prvi pregibni telefon zunaj Kitajske magic Vs. Premijsko serijo čarobnih petic tvorijo osnovni magic 5, strašni magic 5 pro in cenejši, a vseeno zelo zanimivi magic 5 lite, ki se bo pri nas prodajal za 369 evrov. Seveda bosta pri nas dobavljiva tudi magic 5 pro in magic Vs, a njuna cena in čas začetka prodaje še nista znana, vsekakor pa je treba omeniti, da se je honor magic 5 pro s svojo vrhunsko trooko kamero uvrstil na prvo mesto lestvice najboljših fotofonov spletnega portala DxOMark, pri čemer je prehitel dosedanji vodilni huawei mate 50 pro.

Nokijin »samopopravljivec«

Nokia G22 za spretne roke

Tudi finska Nokia (oziroma lastnik blagovne znamke HMD Global) še vedno brca: na MWC 2023 je pokazala nizkocenovna modela C22 in C32 pa tudi »samopopravljivi« telefon nokia G22, kar je dandanes nekaj precej nenavadnega. Kdor si bo to strašno želel, bo za pet evrov kupil komplet orodja, s katerim bo lahko sam zamenjal zaslon (50 evrov), baterijo (25 evrov) in vezje s priključkom usb c (20 evrov). Škoda je le, da je tudi G22 strojno bolj skromno opremljen: kak samopopravljivi srednjerazrednik z boljšimi zmogljivostmi bi bil verjetno bolj zanimiv.

Motorolin satelitnik

Motorolin satelitski obesek

Nekdaj ameriška (mobilna) Motorola, ki je zdaj pod okriljem kitajskega Lenova, je na MWC prišla z napravico defy satellite link, ki je videti kot obesek za ključe, v sebi pa skriva napravico, ki se s pametnim telefonom poveže prek bluetooth povezave, omogoča pa dvosmerno tekstovno sporočanje med telefonom in telekomunikacijskimi sateliti, kadar nimamo mobilnega signala. Cena napravice naj bi se začela pri 119 evrih, paket, ki bo vključeval enoletno naročnino na paket storitev essentials messaging (do 30 dvosmernih sporočil na mesec in SOS-pomoč), pa se bo začel pri 169 evrih.

Huaweijeva huda ura

Huaweijeva pametna ura watch GT cyber z izmenljivimi ohišji

Seveda pa ni manjkal Huawei, ki je pokazal pametno uro watch GT cyber, pri kateri ne menjamo paščka, ampak kar celotno ohišje. Sama menjava vzame le nekaj sekund: uro vzamemo iz ohišja in jo prestavimo v drugo ohišje. Ura, ki je opremljena z vsemi standardnimi tehnologijami, kakršne ponujajo Huaweijeve pametne ure, stane okoli 150 evrov, za dodatno ohišje pa je treba odšteti še približno 27 evrov. Škoda je le, da zadeve ne bo mogoče kupiti v Evropi.

Leicasti xiaomiji

Xiaomi 13 s kamerami znamke Leica

Kitajski Xiaomi je ob robu MWC-ja predstavil nova premijska telefona xiaomi 13 in xiaomi 13 pro, ki se ponašata z vrhunskimi kamerami, razvitimi v sodelovanju s slovito nemško Leico, in cenejši xiaomi 13 lite, ki je namenjen predvsem vlogerjem, saj je opremljen z zanimivo dvojno prednjo kamero. Pokazal je tudi nove brezžične slušalke xiaomi buds 4 pro, pametno uro xiaomi watch S1 pro in električni skiro xiaomi electric scooter 4 pro. In da, serija trinajstic bo na voljo tudi pri nas, o modelu xiaomi 13 pa smo že ekskluzivno pisali.