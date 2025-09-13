Barbara Misson: Misica mora biti lepa

V Sloveniji poteka kar nekaj različnih lepotnih tekmovanj, od regionalnih, specializiranih pa do nacionalnih: Miss Slovenije (za miss sveta), Miss Universe Slovenije, Miss Štajerske, Miss Primorske, Miss Ljubljane, Miss Hawaiian, Miss turizma. In prav s slednjim se povezuje ime Barbara Misson.

Zadnji svetovni izbor za miss turizma ni minil brez slovenske lepote. FOTO: osebni arhiv

Ko je pred pol stoletja začela svojo pot v svetu mode in lepotnih tekmovanj, si verjetno ni predstavljala, da bo nekoč postala sinonim za izbor miss v Sloveniji. Danes, ko njena agencija Misson praznuje 50 let, je jasno: Barbara je glavna režiserka in producentka lepotnih tekmovanj pri nas, in če vprašate marsikatero misico, tudi stroga mentorica, a s srcem. Ni samo tista, ki pošilja dekleta na tekmovanja, ampak jih tudi uči hoditi, govoriti, se predstaviti, skratka: biti najlepša dama, ko ji na glavo poveznejo krono. Ko smo ravno pri kroni: na enem od tekmovanj je zmagovalka, ki so jo prevzela močna čustva, pozabila, da mora na oder s krono na glavi; prinesla ji jo je Barbara in zadrego rešila z nasmeškom: »Krona ni obvezna, ampak pomaga.«

Miss turizma Slovenije 2024 Katalina Simonič FOTO: osebni arhiv

Učiteljica in druga mama

A njena prizadevanja niso nikoli namenjena samo videzu deklet. Vedno poudarja njihovo komunikacijo, samozavest, družbeno odgovornost, njihovo osebnost. Danes na izborih ne vidimo le glamurja, plesa, večernih oblek, pač pa tudi slišimo mnenja kandidatk o podnebnih spremembah, vojnah, lakoti, izumiranju živalskih vrst ... Punce pripravi, da razmišljajo o vsem.

Zgodba ene najbolj prepoznavnih lepotnih slovenskih agencij Misson se ni začela z velikimi reflektorji, rdečimi preprogami, modo in glamurjem. Začela se je z Barbarinimi škarjami, skicami in velikim občutkom za stil.

Med prvimi je organizirala poroke, tudi poroko Jureta in Alenke Košir na Blejskem gradu. FOTO: osebni arhiv

Leta 1974 je nastal prvi modni dogodek z njenim podpisom. Najprej je delovala kot modna svetovalka in organizatorka lokalnih modnih revij. Kmalu pa je ugotovila, da ima Slovenija dovolj lepote za več kot le lokalne prireditve in začela je ustvarjati brvi za lepotice. V 80 in 90 je njena agencija postala inkubator bodočih misic, manekenk in TV voditeljic. Mnoge znane Slovenke so svojo pot začele prav z njo. Barbara jim je postala stroga učiteljica, mentorica, druga mama. »Ravnotežje se vadi doma, ne na odru,« večkrat reče, ko katero dekle na vajah skoraj pade v čevljih z visoko peto. In še: »Seveda mora biti misica lepa, ampak ne samo zase.«

Razstava, film in gala prireditev

Prvi izbor lepotice večera je izpeljala v koprskem hotelu. Ustanovila je šolo za manekenke in javno nastopanje. Po ustanovitvi agencije Misson je začela sodelovati s takratnimi večjimi slovenskimi podjetji, zlasti tekstilnimi in kozmetičnimi. Sklenila je prve resne pogodbe z misicami in agencija je postala nacionalni sinonim za lepoto in eleganco. Njene varovanke so se po letu 2000 začele udeleževati vse več izborov. Takrat je Barbara tudi prvič stopila v žirije mednarodnih izborov. Sledilo je obdobje, ko je organizirala več kot 100 dogodkov letno – od lokalnih izborov do prestižnih modnih večerov, porok in drugih zabav ter televizijskih produkcij. Postala je priznana avtoriteta svoje stroke. S svojo agencijo je dokazala, da lepota ni le stvar genetike, temveč predvsem trdega dela, ponosa in malo tudi ličil.

Jure Boturac je zmagal na tekmovanju za najlepšega Slovenca in postal še najlepši zemljan. FOTO: osebni arhiv

Danes, v času družbenih omrežij in digitalizacije, njena agencija skrbno spremlja preoblikovanje in razvoj lepotnih izborov, a ohranja svoj osebni pristop. Še vedno vodi agencijo, je mentorica mladim. Po 50 letih vsako leto še vzgoji kakšno novo lepoto, kakšno novo misico. Okrogli jubilej delovanja bo obeležila z razstavo, nastajajočim dokumentarnim filmom in veliko gala prireditvijo v portoroškem Avditoriju.