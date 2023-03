Banovški na pragu jubileja

Le kdo ne pozna ansambla Banovšek iz Slovenskih Konjic, ki s prefinjenim izvajanjem viž razveseljuje ljubitelje pristne narodno-zabavne glasbe? Vodja in harmonikar Matej Banovšek, basist Andrej Sušec, kitarist Matej Turinek ter pevski tercet Rok Zbičajnik, Venesa Brglez in Barbara Leber Turinek so na sceni že skoraj desetletje.

Decembra je ansambel v domačih Slovenskih Konjicah priredil dva zaporedna koncerta ​Z Banovški iz zakladnice. Marca so svojo bogato glasbeno zakladnico popeljali v Poljansko dolino, kjer so poslušalci, ki so prišli tudi iz številnih bolj oddaljenih krajev, prav tako neizmerno uživali ob skladbah iz slovenske zakladnice – in to dokazali z bučnimi aplavzi. Poslušalce pa so razvajali tudi s svojimi avtorskimi skladbami, ki vselej pobožajo dušo. Med njimi so valček Kar zgodilo se je, Tam smo doma pa tudi polka Pod Konjiško goro. Ob čemer velja poudariti, da sta avtorja vseh lastnih skladb vodja ansambla in harmonikar Matej Banovšek, pod besedila pa se podpisuje njegova mama Danica.

10 večerov z Banovški bodo pripravili po več krajih po Sloveniji.

Ker je bil naslov koncerta Z Banovški iz zakladnice, seveda ni manjkalo niti vsem dobro poznanih viž, ki bogatijo našo glasbeno zgodovino, Banovški pa jih znajo izvesti na svojstven način. Med drugim smo slišali nekatere uspešnice Ansambla Braneta Klavžarja, že dolgo pokojnega Nika Zajca pa tudi Mira Klinca. Skladbo Mama, te rože so zate, ki jo v izvirniku izvaja Ansambel Štirje Kovači, so Konjičani izvedli skupaj z učencem Glasbene šole Banovšek Jakobom Tojnkom, odličnim mladim harmonikarjem, ki smo ga že videli in slišali v nekaterih televizijskih oddajah. Z odličnim Ansamblom Akordi so Banovški zaigrali edinstveno pesem Ansambla Franca Miheliča – Zakladi Slovenije ter venček Fantov z vseh vetrov.

Gost je bil dolgoletni fant s Praprotna Andrej Bergant, koncert pa je povezoval Jure Sešek. FOTO: arhiv ansambla

Častni gost je bil dolgoletni član Ansambla Lojzeta Slaka Andrej Bergant, ki je s svojimi besedami dal dogodku še večji pečat. Povezoval ga je Jure Sešek, del pa so ga lahko v živo slišali tudi poslušalci Radia Ognjišče. Za piko na i sta moči na odru združila dva številna harmonikarska orkestra, in sicer Glasbene šole Banovšek in Glasbene šole Nejca Pačnika, ter zaigrala Slakovo V dolini tihi, ki obiskovalce vselej spravi na noge. Za konec so Banovški domačine pobožali s pesmijo Poljanska dolina Ansambla Oglarji. »Za nami je res čudovit večer in zelo sem vesel, da imamo okoli sebe tako odlično publiko in seveda tehnično ekipo,« je po uspešnem koncertu misli strnil Matej Banovšek, vodja ansambla, ki bo konec tega leta praznoval prvo okroglo obletnico. Ob tem so napovedali, da bodo ob tej priložnosti po več krajih po Sloveniji pripravili kar deset Večerov z Banovški.