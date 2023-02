Narava je neusmiljena, njena moč neslutena. To se je vnovič potrdilo pred 10 dnevi, ko se je v olimpijskem centru v Češči vasi pri Novem mestu pod težo snega podrla napihljiva streha velodroma. Kolesarji in atleti so v trenutku ostali brez vadbenega prostora, priprave so morali odpovedati tudi tujim ekipam. Na Dolenjskem je bil predzadnji januarski ponedeljek kot sodni dan. Toliko snega že lep čas ni padlo. Da se balonu ne piše dobro, pa je bilo jasno že nekaj dni prej. Zaradi obilnih snežnih padavin so na velodromu upoštevali varnostne protokole; streho so dodatno napihnili in notranjost vel...