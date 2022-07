Balon po 150 letih spet dostavil pošto

Potem ko je pandemija covida-19 preprečila, da bi že leta 2020 pripravili največjo svetovno balonarsko tekmovanje, bo Murska Sobota med 16. in 23. septembrom letos gostila svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Udeležilo se ga bo 105 tekmovalnih ekip z okoli 150 baloni in okoli 800 ljudi iz 33 držav.

Dogodek svetovnih razsežnosti je počastila tudi Pošta Slovenije, saj je izdala priložnostno znamko z motivom svetovnega balonarskega prvenstva in ovitek prvega dne skupaj s priložnostnim žigom. Ker so pošto nekoč dostavljali tudi s toplozračnimi baloni, je ob tej priložnosti balon poletel izpred paviljona Expano v doživljajskem parku ob Soboškem jezeru in dostavil prvo pošiljko z novo priložnostno znamko. Med svetovnim prvenstvom bo v Expanu tudi razstava znamk z motivi balonov in balonarske pošte z vsega sveta.

Ob toplozračnem balonu je upodobljena štorklja.

Mag. Bojan Bračič, predsednik Filatelistične zveze Slovenije, je povedal, da znamke ustvarjajo zgodbe, tekmovalcem pa zaželel veliko gledalcev in dobre rezultate. "Upamo, da bomo tudi s takšnimi posebnimi izdajami med filateliste privabili nove, mlade člane, saj zanimanje za ta zanimivi konjiček upada. Znamka z motivom toplozračnega balona nosi v svet napoved dogodka – svetovnega balonarskega prvenstva v Murski Soboti."

Dr. Jože Nemec iz Filatelističnega društva Maribor se je zahvalil Pošti Slovenije za projekt, ki so ga izvedli v rekordno kratkem času, in pojasnil, da je treba vlogo za izdajo nove poštne znamke sicer podati vsaj dve leti prej: "Vesel sem, da je ta projekt uspel, saj gre za promocijo tako balonarskega športa kot filatelistov."

Izdajanje priložnostnih znamk je eden najlepših trenutkov dela na Pošti Slovenija, je poudarila mag. Simona Koser Šavora, ki je novo priložnostno znamko na kratkem dogodku za medije uradno dala v promet. Njen avtor je ilustrator Luka Seme, vrednost je črkovne oznake B, kar pomeni, da je namenjena navadni pošti do 50 g v notranjem prometu. "Imeti svojo poštno znamko je za dogodek velika čast in ni nekaj samoumevnega – ta znamka je tudi velik promotor Slovenije."