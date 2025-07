Babičev mlin je dobil novo streho

Pri znamenitem Babičevem mlinu na reki Muri pri Veržeju je zadnji konec tedna v juniju potekala posebna slovesnost: uradno so »odprli« novo streho, ki je bila sofinancirana s sredstvi programa Interreg Slovenija-Madžarska 2021–2027 v okviru projekta Od mlina do mlina ter s sredstvi ministrstva za kulturo prek posebnega namenskega razpisa za ohranjanje kulturne dediščine. Vrednost celotne investicije je znašala nekaj več kot 27 tisočakov. Nad pripravljalnimi in izvedbenimi deli je vseskozi bdel pristojni konservator iz Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine OE Maribor, s čimer je bilo zagotovljeno, da bo mlin kot spomenik kulturne dediščine tudi vnaprej ohranjal vse bistvene elemente, ki so ključni za njegov status edinstvenega primera še delujočega mlina na reki Muri.

Mlin deluje od leta 1912. FOTO: S. B.

Cilj že omenjenega projekta Od mlina do mlina je predvsem povečati zanimanje za mline in mlinarstvo v čezmejni regiji s pomočjo vzpostavitve prvega razpršenega muzeja mlinarstva, ki bo povezoval različne tipe mlinov vse od Pohorja pa do Velema pri Sombotelu na Madžarskem. Investicija v streho Babičevega mlina in izvedba dogodka sta tako le del aktivnosti, za katere je v tem projektu odgovoren Zavod Babičev mlin kot eden od petih projektnih partnerjev.

Cilj projekta Od mlina do mlina je povečati zanimanje za mline in mlinarstvo v čezmejni regiji.

Slovesni dogodek na reki Muri je bil obogaten s pestrim kulturnim programom, prišli so tudi lastniki starih džipov, poleg predstavnika Zavoda Babičev mlin ter gostiteljice mlinarice Karmen Babič sta zbrane nagovorila še predstavnik ministrstva za kulturo in slavnostni govornik, minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Oba sta poudarila velik pomen, ki ga imajo razpisi nacionalnih oziroma evropskih skladov tudi za ohranjanje najpomembnejše kulturne dediščine. Uradnemu delu programa sta sledila druženje in spust s čolni po reki Muri do Otoka ljubezni v Ižakovcih, obiskovalci pa so si lahko ogledali tudi novo informacijsko točko ob Babičevem mlinu, ki je bila prav tako vzpostavljena na podlagi uspešno prijavljenega projekta, in sicer iz programa Leader.

Vsi so bili zadovoljni s prenovo. FOTO: S. B.

Največja znamenitost Veržeja in širšega območja ob reki Muri Babičev mlin, ki je bil, mimogrede, zgrajen leta 1912, še vedno normalno obratuje, deloma na vodo, deloma na elektriko. Kot je povedala lastnica mlina Karmen Babič, bo v prihodnje verjetno obstal le še kot kulturni spomenik, saj je težko v tem času konkurirati industriji. »Veliko mlinov v tem delu regije je že propadlo. Mi si sicer prizadevamo, da bi ga ohranili vsaj kot muzej. Tako bodo ljudje za nami videli, kako se je nekoč v mlinih mlelo in delalo,« je še povedala.