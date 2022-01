Številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković je v ponedeljek opoldne iz Dubaja z letalom prevoznika Flydubai priletel domov. Njegov (triletni) izgon iz Avstralije je (bil) seveda glavna novica vseh srbskih medijev, čeprav so Srbi v nedeljo na referendumu glasovali o spremembah v sodstvu; udeležba je bila zgolj 30-odstotna, volivci pa so izglasovali ustavne spremembe na področju pravosodja. Zanimivo pa je, da so v največjih treh mestih (Beograd, Novi Sad in Niš) številnejši nasprotniki predlaganih ustavnih sprememb, ki jih je želel in tudi dobil predsednik Aleksandar Vučić. Ta je skupaj s svojimi...