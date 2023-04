Monika, Gregor in Sašo Avsenik 22. junija v čarobnem ambientu Ljubljanskega gradu pripravljajo Avsenikov večer, ki bo posvečen letošnjemu praznovanju 70-letnice Avsenikove glasbe. V goste bodo povabili imenitna imena slovenske glasbe, ki so s svojim doprinosom zaznamovala bogato Avsenikovo glasbeno dediščino ali pa so se v svojem glasbenem delovanju poklonila Avsenikovi glasbi. Jubilejni koncerti, posvečeni velikanu slovenske glasbe, bodo potekali vse do konca leta. Sašo Avsenik je uspešno nasledil igranje harmonike in tako nadaljuje tradicijo svojega dedka Slavka. FOTO: Žan Zajc/Innea studi...