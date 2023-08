Avseniki na poroki

Ana Šket, pevka ansambla Lunca, simpatična mlada pravnica, doma iz Šmarja pri Jelšah, ki je zaposlena v Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ter Denis Daneu, zamejski Slovenec, doma iz okolice Trsta, ki se je spomladi pred tremi leti pridružil Ansamblu Saša Avsenika, sta se lani zaročila na Ljubljanskem gradu. Tam, kjer so člani Ansambla Saša Avsenika junija letos, tri dni pred dnevom državnosti, pripravili veličasten Avsenikov večer z gosti, posvečen letošnji 70-letnici Avsenikove glasbe. Še isti vikend sta se Ana in Denis civilno poročila, in sicer v ožjem družinskem krogu na Cerju na Primorskem. Pravo ohcet s cerkvenim obredom in poročnim slavjem za okoli sto svatov pa sta priredila 12. avgusta.

Civilna poroka je bila v ožjem družinskem krogu na Cerju na Primorskem.

Avsenikove viže

Ana Šket Daneu in Denis Daneu sta že nekaj dni mož in žena. FOTO: osebni arhiv D. D.

Podrobnosti o njuni poroki si lahko preberete v reviji Suzy, ki bo izšla ta petek, 25. avgusta. Glede na to, da sta se poročila dva glasbenika, pa je seveda samoumevno, da je bila poroka tudi zelo glasbeno obarvana. Ženin in nevesta pričakovano nista mogla iz svoje kože, kot radi rečemo, zato je tudi Denis poprijel za svojo trobento, Ana, ki je na ohcet povabila tako sedanje kot tudi nekdanje člane svoje Lun'ce, pa je prijela za mikrofon in zapela. In to s člani Ansambla Saša Avsenika, ki so bili tokrat v vlogi svatov. A kot rečeno, niti oni niso mogli ostati zgolj v vlogi veselih svatov in opazovalcev in so vse prisotne razveselili z Avsenikovimi vižami.