Asusov lahki težkokategornik

V bistvu je težko ocenjevati take izdelke, kot je Asusov novi superlahki prenosnik zenbook S13 oled. Gre za vrhunsko napravo z vrhunskimi zmogljivostmi pa tudi vrhunsko ceno. Kot se radi pohvalijo pri Asusu, je novi zenbook »najtanjši trinajstpalčni oled na svetu«, saj v debelino meri le centimeter, poleg tega pa tehta samo kilogram. In kljub ultrakompaktnim dimenzijam so v ohišje stlačili zmogljivi Intel Corov procesor 13. generacije i7-1355U s 16 GB rama, 1TB super hitre shrambe SSD na vodilu PCIe, učinkovito prezračevanje in še baterijo z zavidljivo kapaciteto 63 Wh.

Asusov zenbook je menda najtanjši 13-palčni oled prenosnik na svetu.

Krasna slika

Eden od glavnih adutov novega zenbooka je seveda njegov zaslon iz organskih diod. Zaslon z razmerjem stranic 16: 10 in z 2880 x 1800 slikovnimi točkami poskrbi za neverjetno jasno sliko z bogatimi barvami in silnimi kontrasti ter popolno črnino, poleg tega pa se pohvali z dobrim odzivnim časom 0,2 ms. Za izrisovanje slike na zaslonu skrbi Intelova integrirana grafična kartica Iris Xe, ki poskrbi za vsa običajna in tudi malo zahtevnejša opravila, treba pa je vedeti, da to seveda ni gamerska grafika. A prenosniški gamerji bodo seveda posegli po precej drugačnih (večjih in težjih) računalnikih.

Odličen zaslon. FOTO: Staš Ivanc

Odlična baterija

Čeprav je ohišje tanko, se notri skriva zmogljiva baterija, ki ima po uradnih podatkih dovolj škratov elektronov za do 14 ur pretakanja videovsebin, kar je zelo lepa številka. V praksi bi to pomenilo skoraj celodnevno običajno pisarniško uporabo. Priložen je 65-vatni napajalnik, ki poskrbi za hitro polnjenje, kabel pa vtaknemo v katero koli izmed dveh USB C-vtičnic, ki podpirata hitro polnjenje.

Priključka na desni strani in zanimiv preklopni mehanizem. FOTO: Staš Ivanc

Ohišje in vtičnice

USB C-vtičnici pa nista tam le zaradi napajanja, ampak podpirata tudi standard super hitrega prenosa podatkov thunderbolt 4. Družbo na levi strani ohišja jima dela še HDMI-izhod, prek katerega lahko povežemo prenosnik z večjim monitorjem. Na desno strani sta še klasična USB-vtičnica in avdio vhod/izhod. Zenbook se lahko pohvali z zvočnikoma, ki nosita oznako znane hifi firme Harman Kardon, a soničnih čudežev iz tako kompaktnega prenosnika seveda ne moremo pričakovati. Samo ohišje deluje čvrsto in brez upogibanja, občutek pod prsti pa je zelo prijeten. Tipkovnica deluje zelo zanesljivo, veliko drsno ploščico pa je veselje uporabljati.

Elegantno ohišje. FOTO: Staš Ivanc

Ekologija

Pri t. i. plazma-keramični obdelavi recikliranega magnezijevega aluminijastega ohišja so uporabili samo vodo in elektriko, se pohvalijo pri Asusu, s čimer so brez organskih raztopin, močnih kislin ali težkih kovin povečali odpornost in trdnost aluminija, ga zaščitili pred korozijo in mu na splošno podaljšali življenjsko dobo. Pri izdelavi so uporabili tudi reciklirane materiale, izdelali kartonsko embalažo brez plastike in za 50 odstotkov zmanjšali ogljični odtis proizvodnje. Tipke na tipkovnici so tako izdelane iz reciklirane plastike, zvočniki pa iz plastike iz oceanov. Ekološko, ni kaj. Edina slabost tegale 13-palčnega zenbooka je njegova cena, saj je treba za vso to tehnologijo in ozaveščenost odšteti 1739 evrov.