Argentinsko ulico prestavila v Slovenijo

Pri izbiri mleka in mlečnih izdelkov poiščite znak v obliki »smeška«

Ste vedeli, da ima Slovenija kljub svoji majhnosti bogato mlekarsko dediščino? Na policah trgovin najdemo raznovrstno ponudbo mlečnih izdelkov – vse od svežega mleka do raznih sirov, skute, jogurtov, namazov in še česa. In kako si pomagamo pri tako pestri izbiri izdelkov? Poiščite znak »izbrana kakovost – Slovenija« v obliki »smeška«. Ta označuje živila višje kakovosti in nam s tem olajša nakup.