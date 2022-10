Predsedniški kandidat gospod Anže Logar ima na ascendentu največjo zvezdo, Sirius. Ta mu prinaša veliko priložnosti, možnosti, zvestih prijateljev ali prijateljev z močjo in s tem neko zaščito in tudi uspeh. Kljub vsemu pa predvidevam, da se je vsaj v otroštvu bal psov in so možni tudi kaki ugrizi, da bi se simbolika ozvezdja Velikega psa nekako izživela. V resnici gre za nežnega, prijaznega in mehkega človeka, ki gleda v prihodnost, vendar je precej podredljiv in tudi konfuzen, vodljiv in s tem ne ravno prava energija za predsednika. Toda dejstvo je, da Slovenci pogosto za predsednika države ...