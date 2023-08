Ljudje že od nekdaj čutimo potrebo, da bi razumeli svet okoli sebe, še posebno, zakaj se nam dogaja nekaj slabega, zakaj ravno nam in kdo je za to kriv. Starodavna ljudstva so za naravne katastrofe denimo okrivila bogove ter jih z bolj ali manj krutimi daritvami poskušala prepričati, naj jim prizanesejo. Na vreme, natančneje točo, smo poskušali vplivati s topovi in zvonovi, celo kisom. Četudi nič od tega pravzaprav ni delovalo, so ljudje imeli vsaj občutek, da ne sedijo križem rok, ampak poskušajo usodo vzeti v svoje roke ter pomagati. In tako so se počutili bolje. Po zelo podobnem principu de...