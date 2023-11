Ansambel Vikend te dni predstavlja najnovejši valček Jesen

Ansambel Vikend iz Šaleške doline je zelo prepoznavna in uspešna narodno-zabavna zasedba, ki je v zakladnico domače glasbe prispevala veliko lepih polk in valčkov. Najnovejši valček z naslovom Jesen v teh dneh predstavljajo na radijskih postajah, z njim pa že napovedujejo praznovanje svoje 15-letnice prihodnje leto.

Vikend je bil ustanovljen leta 2009. Še istega leta so se uspešno predstavili na svojem prvem festivalu, in sicer novoletnem festivalu v Dolenjskih Toplicah, leto pozneje pa so odpotovali na turnejo po ZDA in Kanadi, kjer so igrali slovenskim izseljencem. Ansambel danes sestavljajo štirje člani, in sicer Miha Lesjak, Miha Vovk, Gregor Gramc in Primož Osek, ki pravijo, da jih na jesen vežejo najlepši spomini. Ravno jeseni 2009 so namreč imeli prve skupne vaje, čeprav so bili takrat v nekoliko drugačni zasedbi, saj je bil z njimi še ustanovitelj, harmonikar Rajko Petek, ki se je od fantov poslovil pred tremi leti zaradi drugih obveznosti. A fantje so zamenjavo zanj našli v lastnih vrstah in tako je za harmoniko poprijel kar Gregor Gramc, sicer doma iz Krškega.

Priznani glasbeniki

Vikendaš Miha Lesjak sodeluje tudi v zasedbi Erosi in pri Zreških kovačih in je avtor glasbe številnih uspešnic ansambla Vikend. FOTO: arhiv ansambla

V 14 letih delovanja so nastopali na številnih festivalih in posneli veliko polk in valčkov, ki jih poslušalci zelo dobro poznajo in so postali tudi uspešnice. Na festivalih so prejeli veliko najvišjih nagrad in priznanj. Mnogi so jim polaskali, da so godci z dušo, kot je tudi naslov ene njihovih skladb. Leto 2014 je bilo zanje eno najuspešnejših, saj so na vurberškem festivalu prejeli kar tri glavne nagrade, isto leto pa so nastopili tudi na najstarejšem, 45. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju, kjer je bila njihova polka z naslovom Ko polko urežem prepoznana kot najboljša skladba festivala. Za kakovostno izvedbo so prejeli tudi orfeja kot najboljši ansambel. Leto pozneje so sodelovali na festivalu Slovenska polka in valček, na katerem so se predstavili z valčkom z naslovom Sin. In to je postal najlepši valček festivala, prav tako je bila ta skladba najboljša po mnenju tako strokovne komisije kot občinstva, ki jim je zanjo namenilo največ glasov.

»Glasbo je treba spoštovati, jo negovati in se vživeti v tisto, o čemer poješ oziroma igraš. To naredi piko na i. Seveda pa to ne pomeni, da ni treba sodelovati z že uveljavljenimi avtorji, in v čast nam je, da sodelujemo z nekaterimi odličnimi in uspešnimi avtorji melodij in besedil,« so po enem od uspehov dejali fantje, ki se bodo posvetili pripravi na 15-letnico. Sicer pa so še vedno zelo aktivni – zlasti ob vikendih, zato je tudi ime ansambla kar pravšnje.