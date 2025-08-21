NARODNOZABAVNA GLASBA

Ansambel Vikend: Ganljiva zgodba dveh src

Ta vikend bodo fantje iz ansambla Vikend preživeli na poroki svojega najmlajšega člana Primoža Oseka.
Fotografija: Skupina je posnela nov valček Na lepo skupno pot. FOTO: arhiv ansambla
Odpri galerijo
Skupina je posnela nov valček Na lepo skupno pot. FOTO: arhiv ansambla

Mojca Marot
21.08.2025 ob 17:00
Mojca Marot
21.08.2025 ob 17:00

Poslušajte

Čas branja: 2:29 min.

Pred natanko mesecem dni so Mihael Volk, Gregor Gramc, Miha Lesjak in Primož Osek, člani ansambla Vikend, posneli in oboževalce razveselili z novo skladbo z naslovom Na lepo skupno pot. Gre za valček, v katerem so ujeli lepoto prvega pogleda med dvema zaljubljenima, moč ljubezni in obljubo večnosti. Nova poročna balada je ganljiva zgodba dveh src, ki sta si obljubili zvestobo in skupaj zakorakali na skupno življenjsko pot.

»Naj ta pesem spremlja vse, ki verjamete v pravo, iskreno ljubezen,« pravijo fantje ansambla Vikend, ki dodajajo, da ima ta pesem prav posebno zgodbo. »Melodijo je pred 15 leti ustvaril Tine Lesjak, dolgoletni prijatelj ansambla, ki se je žal pred šestimi leti poslovil. Skladba je bila več kot desetletje skrita v predalu in je čakala, da dozori. Danes pa je, z velikim spoštovanjem do Tineta, pesem končno zaživela v polnem sijaju,« pove Miha Lesjak, ki je skupaj z Gregorjem Gramcem naredil njeno priredbo, medtem ko je besedilo delo Ivana Sivca. Zvočni posnetek je bil ustvarjen v studiu Petra Finka, ki je poskrbel tudi za videopodobo pesmi, ki bo to soboto zazvenela v živo, in to na poroki njihovega najmlajšega člana Primoža Oseka, ki se je ansamblu pridružil pred sedmimi leti.

Skladba je bila več kot desetletje skrita v predalu in je čakala, da dozori.

Ansambel Vikend torej čaka pester vikend, ko se bodo prelevili v svate. Sicer pa so lani, spomnimo, ob svoji 15-letnici v velenjski Rdeči dvorani priredili glasbeni spektakel, na katerem se jim je na odru pridružilo več kot sto znanih glasbenikov in plesalcev. Prav posebno izvedbo, skupaj z videospotom, je na tem koncertu doživel valček z naslovom Sin, s katerim je ansambel Vikend pred natanko desetimi leti zmagal na festivalu Slovenska polka in valček, skladba pa je dobila največ točk strokovne komisije, pa tudi glasov gledalcev in poslušalcev. Zato je postala najlepši valček festivala 2015. Miha Lesjak, ki je zanj napisal melodijo in aranžma, ga je ustvaril in posvetil svojemu prvorojencu Niku, besedilo je prispeval Matej Kocjančič. Lani je Nik omenjeni valček zapel skupaj z očetom in preostalimi člani ansambla na koncertu, kar je bil še poseb ganljiv trenutek.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

ansambel Vikend narodnozabavna glasba

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Portorož pod vodo (VIDEO)
Po brutalnem pretepu trojica varnostnikov kazensko ovadena, dva brez licence »Zdaj, ko ni Srbov, so začeli mlatiti Slovence«
Zaradi možnega konflikta interesov odstopil stečajni upravitelj Biobanke

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Portorož pod vodo (VIDEO)
Po brutalnem pretepu trojica varnostnikov kazensko ovadena, dva brez licence »Zdaj, ko ni Srbov, so začeli mlatiti Slovence«
Zaradi možnega konflikta interesov odstopil stečajni upravitelj Biobanke

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.