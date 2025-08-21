Ansambel Vikend: Ganljiva zgodba dveh src

Pred natanko mesecem dni so Mihael Volk, Gregor Gramc, Miha Lesjak in Primož Osek, člani ansambla Vikend, posneli in oboževalce razveselili z novo skladbo z naslovom Na lepo skupno pot. Gre za valček, v katerem so ujeli lepoto prvega pogleda med dvema zaljubljenima, moč ljubezni in obljubo večnosti. Nova poročna balada je ganljiva zgodba dveh src, ki sta si obljubili zvestobo in skupaj zakorakali na skupno življenjsko pot.

»Naj ta pesem spremlja vse, ki verjamete v pravo, iskreno ljubezen,« pravijo fantje ansambla Vikend, ki dodajajo, da ima ta pesem prav posebno zgodbo. »Melodijo je pred 15 leti ustvaril Tine Lesjak, dolgoletni prijatelj ansambla, ki se je žal pred šestimi leti poslovil. Skladba je bila več kot desetletje skrita v predalu in je čakala, da dozori. Danes pa je, z velikim spoštovanjem do Tineta, pesem končno zaživela v polnem sijaju,« pove Miha Lesjak, ki je skupaj z Gregorjem Gramcem naredil njeno priredbo, medtem ko je besedilo delo Ivana Sivca. Zvočni posnetek je bil ustvarjen v studiu Petra Finka, ki je poskrbel tudi za videopodobo pesmi, ki bo to soboto zazvenela v živo, in to na poroki njihovega najmlajšega člana Primoža Oseka, ki se je ansamblu pridružil pred sedmimi leti.

Ansambel Vikend torej čaka pester vikend, ko se bodo prelevili v svate. Sicer pa so lani, spomnimo, ob svoji 15-letnici v velenjski Rdeči dvorani priredili glasbeni spektakel, na katerem se jim je na odru pridružilo več kot sto znanih glasbenikov in plesalcev. Prav posebno izvedbo, skupaj z videospotom, je na tem koncertu doživel valček z naslovom Sin, s katerim je ansambel Vikend pred natanko desetimi leti zmagal na festivalu Slovenska polka in valček, skladba pa je dobila največ točk strokovne komisije, pa tudi glasov gledalcev in poslušalcev. Zato je postala najlepši valček festivala 2015. Miha Lesjak, ki je zanj napisal melodijo in aranžma, ga je ustvaril in posvetil svojemu prvorojencu Niku, besedilo je prispeval Matej Kocjančič. Lani je Nik omenjeni valček zapel skupaj z očetom in preostalimi člani ansambla na koncertu, kar je bil še poseb ganljiv trenutek.