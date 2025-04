Ansambel Svizci s polko za dobro voljo

Dve leti je na naši glasbeni sceni aktiven ansambel Svizci, ki je te dni poslušalce in poslušalke razveselil s skladbo, polno optimizma, zabave in gorenjskih vibracij. Za zvrhano mero smeha pa poskrbi tudi videospot. Člani kvinteta, ki prihajajo iz različnih krajev Gorenjske, vaje pa imajo v zibelki Avsenikove glasbe v Begunjah na Gorenjskem, so si nadeli kratko in prepoznavno ime Svizci predvsem zato, ker je ime izgovorljivo tudi v tujini, zlasti na nemškem govornem območju, kjer veliko nastopajo. Zato ni čudno, da so se tokrat odločili za priredbo znane uspešnice avstrijske skupine Die Lungauer, ki je lani nastopila v šotoru na velikem odru festivala Avsenik v Begunjah, medtem ko so Svizci igrali v spremljevalnem programu v gostilni Avsenik.

A Svizci niso le mojstri narodnozabavne glasbe, ampak tudi dobre volje. Lani so uspešno debitirali s prvo avtorsko skladbo z naslovom Svizci, v kateri so predstavili sebe. Člani ansambla so harmonikar Aleš Jakopič, baritonist Boštjan Vidic, klarinetist Enej Valjavec, trobento igra Dejan Zupan, poje pa Urška Šorl.

Njihova druga polka pa je, kot rečeno, priredba tuje uspešnice, ki nosi slovenski naslov Ta luštn cajt, v njej pa fantje in dekle razkrivajo, kako in kje najraje preživljajo prosti čas. Za besedilo skladbe je poskrbel njihov prijatelj Aljaž Tišler, za produkcijo Tadej Mihelič, avtor melodije pa je Peter Leitner. Pesem s svojo energijo kar kliče k prepevanju in zabavi, saj je ustvarjena za ples, dobro družbo in tisti pravi slovenski »fajn čas«.

Prav poseben je tudi videospot, predvsem zato, ker sta v njem dobila glavni vlogi Urša Mlakar, domačinka iz Begunj, voditeljica, ki širi veselje na radiu Gorenc, lani pa je povezovala tudi Festival Avsenik, ter znani televizijski obraz Aleksander Pozvek iz oddaje Svet na Kanalu A ter član ekipe Radia Gaga. Snemanje videospota je potekalo – malo za šalo, malo zares – v naravnem habitatu Svizcev. Na prelepi in malce hladni Pokljuki, na domačiji Pr' Podgošarju na Zatrniku in v gorjanskem baru Smrekca. V videospotu ne manjka zanimivih, predvsem pa smešnih prigod, zabave, plesa, petja, hladnega piva in slastnega štrudlja.

Da se ob zvokih nove skladbe Ta luštn cajt veselijo tudi najmlajši, v videospotu dokazuje prikupna Flora Černe, ki je ukradla kader s svojo simpatičnostjo. »Ostajamo zvesti sebi in se trudimo ustvariti najboljše – pristno, domače, z veliko dobre volje in energije. Upamo, da bo naša nova skladba poskrbela za kakšen nasmeh več na obrazu in dobro voljo pri ljudeh,« upajo Svizci.