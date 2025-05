Ansambel Šepet s priredbami od Koroške do Gorenjske slavi prvo desetletje

Prejšnji mesec so člani ansambla Šepet posneli še eno novo skladbo z naslovom Ljubezen pada. Gre za živahno polko, ki je nastala ob misli na ljubezen, dežnike, sonce, energijo in dobro voljo, ki nas obdajajo. Tokrat se je pod melodijo podpisal Ambrož Goličnik, pod besedilo pa Vera Šolinc. Od lani do zdaj so Šepetovci ustvarili osem novih skladb in prav toliko videospotov.

»Začeli smo lansko pomlad, letos pa se veselimo zaključka tega projekta, ki smo si ga zadali ustvariti ob desetletnici. Zdaj, ko smo pri koncu, si upamo reči, da nas je še bolj povezal in smo presegli sami sebe,« v imenu članov ansambla pove vodja Robert Goličnik, ki je harmonikar in bobnar ansambla. Šepetovci ​so trenutno edini ansambel s kar tremi harmonikarji, harmoniko namreč igra tudi Robertov sin Ambrož, ki se je ansamblu uradno pridružil pred dobrim letom, harmoniko in klaviature igra Rok Sedovnik, kitarist je Nace Grudnik, basist Robertov starejši sin Aljaž, pevka pa Lara Voler Goličnik, Aljaževa žena.

Ansambel Šepet deluje pod okriljem Zasebnega glasbenega centra Goličnik, doslej pa so poslušalcem ponudili raznolik glasbeni repertoar. »Prečesali smo Slovenijo, pot pa nas je zanesla tudi čez mejo,« pravi Goličnik, ponosen, da so v tem času na slovenski glasbeni sceni pustili pečat s številnimi uspešnicami in videospoti, prejeli nekaj festivalskih nagrad in predvsem veliko nastopali. Njihove skladbe so postale prepoznavne, vselej pa se trudijo biti edinstveni, drugačni od drugih, in to jim z izjemno energijo tudi uspeva.

V Velenju se jim bodo pridružili ansambli Vikend, Dar, Naveza, Vražji muzikanti, Dejan Dogaja, gasilec Sašo in drugi.

Ob deseti obletnici so se že lani lotili posebnega projekta in za začetek posneli tri priredbe znanih uspešnic. Projekt so poimenovali od Koroške do Gorenjske, saj so najprej posneli priredbo skladbe Na pavre koroškega ansambla Štirje kovači, druga je bila polka nekdanjega Celjskega instrumentalnega kvinteta z naslovom Savinjčani, tretja pa je Avsenikova V Hrašah mam pa tetko. Vse tri so pri poslušalcih naletele na veliko odobravanje, kar jim je dalo dodatno energijo za nadaljnje ustvarjanje. Decembra so predstavili lastno skladbo Hvala za leta, januarja polko Eno sva srce, februarja zabavno skladbo Kako je dobro, marca pa so priredili še uspešnico koroškega harmonikarja Boštjana Konečnika Frajtonarca je prava stvar. V njej se je kot glavni pevec izkazal Ambrož Goličnik, ki je obenem aktualni državni prvak na diatonični harmoniki.