    Ansambel Petan in ljubezen med zlatimi klasi

    Dolenjska zasedba je poleti na radijske postaje poslala novo polko z naslovom Moj kombajn.
    Ansambel Petan med snemanjem videospota FOTO: arhiv ansambla

    Ansambel Petan med snemanjem videospota FOTO: arhiv ansambla

    Doslej so posneli že okoli 30 avtorskih skladb. FOTO: arhiv ansambla

    Doslej so posneli že okoli 30 avtorskih skladb. FOTO: arhiv ansambla

    Ansambel Petan med snemanjem videospota FOTO: arhiv ansambla
    Doslej so posneli že okoli 30 avtorskih skladb. FOTO: arhiv ansambla
    Mojca Marot
     18. 9. 2025 | 17:00
    Šestnajst let je že na glasbeni sceni dolenjski ansambel Petan, v katerem igrajo trije člani iste družine, oče Ivan ter njegova sinova Denis in Primož Petan. ter Gašper Kralj. Letošnje poletje so preživeli na številnih veselicah po Sloveniji in drugih priložnostnih dogodkih. Našli pa so tudi čas, da so junija posneli novo polko z naslovom Moj kombajn, ki jo bomo na Televiziji Slovenija prvič slišali ta petek, 19. septembra, v oddaji Japajade šov. Avtor besedila in melodije je Primož Petan, za aranžma sta poskrbela skupaj z bratom Denisom. Pesem je že dan po objavi na platformi YouTube dosegla več kot 35.000 ogledov in je v hipu osvojila poslušalce ter postala nova uspešnica.

    Navdih za pesem je Primož našel kar v kombajnu, ki mu je dodal zanimivo zgodbo. »Kmet se zaveda, da ima kombajn, ki je velik stroj, zato ne čudi, da z njim vedno in povsod pritegne pozornost. Njegov sosed pa ima tri hčerke, ki kmeta občudujejo in se mu dobrikajo, ko se dogovarja za žetev s kombajnom. Sposoben kmet z največjim kombajnom v vasi se zaljubi v najmlajšo sosedovo hčer, ki se mu zdi najlepša. In meni, da bo prav ona 'taboljša tamlada'. Na skrivaj jo povabi v kombajn, kjer v kabini poleg žitnih zrn naokrog letijo tudi iskrice, zaljubljeni pogledi in dotiki,« vsebino razkriva Primož.

    Doslej so posneli že okoli 30 avtorskih skladb. FOTO: arhiv ansambla
    Doslej so posneli že okoli 30 avtorskih skladb. FOTO: arhiv ansambla

    Videospot so Petani posneli na Gorenjskem, predvsem v okolici Kranja, seveda tudi na žitnem polju. »Za snemanje je poskrbela videoprodukcija Domna Hohlerja in bili smo prava ekipa. K sodelovanju smo povabili igralca, znanega kmeta Klemna Bobnarja, in simpatično Taro Tofaj, ki je bila miss fotogeničnosti Slovenije. Klemen je znan po tem, da objavlja zabavne in izvirne videoposnetke o kmetijski mehanizaciji. Njegov značilni pozdrav pa je 'Žiiiv'. Vloga mu je bila tako zaradi njegove pristnosti in energije pisana na kožo, oba s Taro sta prikazala hudomušno zgodbo,« pravi Primož Petan.

    Petani poleg narodnozabavne igrajo tudi dalmatinsko glasbo in so finalisti več festivalov. Na vurberškem so zmagali, s pesmijo Stari hrast so se uvrstili v finale festivala Slovenska polka in valček, tretje mesto so dosegli na tekmovanju v petju podoknic, ki je potekalo v okviru oddaje Slovenski pozdrav na RTV Slovenija. Doslej so posneli že okoli 30 avtorskih skladb.

