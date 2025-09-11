Ansambel Marka Krašne ima dobrepoljsko dolino v srcu

Ansambel Marka Krašne je petčlanska zasedba, ki jo sestavljajo pevca Matevž Sadar in Ajda Erčulj iz Zagorice v Dobrepolju, kitarist Urban Peček z Vrha v Loški dolini, na bas kitari je Enej Martin Črtalič, harmoniko pa igra Mark Krašna, oba prihajata iz Podpeči v Dobrepolju.

Ansambel vodi harmonikar Mark Krašna, ki je oktobra pred dvema letoma zasnoval najprej trio z diatonično in klavirsko harmoniko, junija lani, ko sta se jim pridružila pevca Matevž in Ajda, pa so se razširili v petčlansko zasedbo. Letos so se prijavili in bili sprejeti na festival v Števerjanu, kjer so se predstavili s skladbo iz zakladnice Danes praznujemo v izvedbi legendarnega ansambla Franca Miheliča ter tekmovalnim valčkom z naslovom V mojem srcu Dobrepoljska je dolina, za katero je melodijo napisal Mark Krašna, besedilo je delo Mateja Kocjančiča.

Ansambel Marka Krašne FOTO: arhiv ansambla

»Harmoniko sem začel igrati leta 2014, in to pri Roku Žlindri, za kar sem mu zelo hvaležen. Šest let sem redno obiskoval ure harmonike. Moj največji vzornik je Franc Mihelič, takoj za njim pa Slavko Avsenik in drugi znani slovenski harmonikarji,« nam je zaupal Krašna. Kot dodaja, izkušnje pridejo z leti, vsak dan se nauči kaj novega. »A je potrebno veliko vaj, preigravanja, najbolj pa sta pomembna odnos in veselje do glasbe, saj brez tega ni nič. Kvalitetna glasba me tako rekoč spremlja povsod, saj je poleg igranja instrumenta pomembno tudi natančno poslušanje glasbe,« pove Krašna, ki si je že dolgo želel ustanoviti ansambel. »Željo sva začela poleti 2023 uresničevati z basistom Enejem Martinom Črtaličem. Novembra 2023 se nama je pridružil kitarist Urban Peček, ki nama ga je priporočil Rok Žlindra. Zatem smo kot trio vadili in igrali do junija lani, ko smo na tržnem dnevu v Sodražici zaigrali nekaj pesmi. Po tem dogodku sta se nam po čistem naključju pridružila pevka Ajda Erčulj in pevec Matevž Sadar. In v tej zasedbi delujemo še sedaj. Letos smo se odločili, da se prijavimo na festival v Števerjanu, in moram reči, da je bila to za vse nas prijetna in koristna izkušnja,« pravi Krašna, ki doda, da je vsak tak festival priložnost za manj znane ansamble, da se predstavijo širši javnosti.

Sami so se po preigravanju pesmi drugih izvajalcev odločili, da bodo ustvarjali tudi lastne. »Melodije pišem sam, besedila pa Matej Kocjančič. V veselje mi je sodelovati z njim, saj so se nas njegova besedila zelo dotaknila, še posebno besedilo za našo tekmovalno skladbo v Števerjanu. Ta pesem se je med prebivalci Dobrepoljske doline zelo lepo prijela,« še pove Krašna.

Posnetih imajo že kar nekaj novih, tako pevskih kot instrumentalnih skladb, nastajajo tudi še nove, saj jim idej ne manjka. »Studijskih posnetkov zaenkrat še nimamo, je pa to poleg udeležitve še kakšnega festivala naš letošnji cilj. Pevka in basist že obiskujeta fakulteto, jaz bom njen prag prestopil oktobra, pevec je še srednješolec, kitarist pa se je ta mesec zaposlil,« nam zaupa Krašna. Doslej so največ igrali v domačih in bližnjih krajih, največ v Ribnici, Sodražici, Dobrepolju in Loški dolini, igrali pa so tudi že drugje, tako na veselicah, porokah in drugih slavjih.