Ansambel Luka Razpotnika prisega na pristno narodnozabavno glasbo

Luka Razpotnik prihaja z Rodice pri Domžalah in je sin znanega glasbenika Borisa Razpotnika. Sam igra harmoniko, ob sebi pa ima še kitarista Blaža Rotarja in basista Simona Pestotnika. »Pred kratkim sta se nama pridružila pevca Nika Pirnat in Anže Kovačič, tako da se zdaj lahko pohvalimo s pevskim duetom, ki smo si ga že dolgo želeli,« pove Razpotnik. Doda, da so bili z obema pevcema že dolgo prijatelji, ki jih je ob posebnih priložnostih povezovala tudi glasba.

Še v prejšnji zasedbi je ansambel posnel prvo avtorsko pesem Pridi v moj objem, v novi zasedbi pa polko z naslovom Glasba je moje življenje, za katero je melodijo ustvaril vodja ansambla Luka Razpotnik, besedilo pa je delo Bernarda Miklavca. V njej sta opisani njihova družinska zgodba in zapuščina. Kot nam še zaupa Razpotnik, nimajo mentorja, glasbo ustvarjajo, kot jo čutijo. »Stremimo k pravi, tradicionalni, pristni slovenski narodnozabavni glasbi,« še pove harmonikar Luka, ki ni le vodja ansambla, temveč tudi avtor vseh melodij. Po njem pa so se poimenovali, ker je bila tovrstna praksa v preteklosti, ko so ansambli ustvarjali lepe in nepozabne skladbe ter jih pošiljali v svet.

Luka Razpotnik, harmonikar in vodja ansambla, je sin prav tako znanega Borisa Razpotnika. FOTO: osebni arhiv

»Nastopamo povsod, kamor nas povabijo in kjer smo zaželeni. To so tako manjši nastopi, za presenečenja, kot obletnice in drugi večji, javni nastopi. Najbolj pa smo veseli, kadar nam ljudje prisluhnejo, zraven zapojejo in se tudi zavrtijo. Srečni obrazi nam dajejo zagon in motivacijo za naprej,« še pove Luka Razpotnik, ki je z ansamblom pogosto prisoten na raznih dogodkih na domžalski tržnici. Si pa želijo v prihodnosti nastopiti na katerem festivalu narodnozabavne glasbe, saj je prav, da ansambel pred strokovno komisijo pokaže, kaj zmore.

Poleg Miklavca sodelujejo tudi z drugimi tekstopisci, denimo z Antonom Gričnikom. »Trenutno imamo pripravljene še štiri lastne skladbe, ki jih na nastopih že igramo, posneli pa jih še nismo. A bodo kmalu dobile zvočni zapis in bodo slišane na radijskih postajah,« pove Razpotnik, ki meni, da mnogi v narodnozabavni glasbi iščejo nekaj drugačnega, novega, modernega, kar pa ni nujno vedno dobro. Meni, da glasba zato izgublja svoj izvor in zven.

»Slovenska glasba mora biti preprosta in razumljiva za vse poslušalce, predvsem pa iskrena in pozitivna. Mi si želimo poslušati srce in spodbujamo slovensko besedo, saj si ne želimo, da bi jo izkoreninili in bi izumrla. S tem ko igramo dobro glasbo, med ljudmi širimo veselje. Muzikant mora igrati za ljudi, in nam za zdaj to uspeva,« sklene Luka Razpotnik.