Ansambel Kvinta je valček posvetil harmonikarjevi hčerki

Skladba je nastala na pobudo harmonikarja ansambla Jurija Kožarja, ki se je že drugič znašel v vlogi očka. »Eden od najlepših trenutkov je, ko ti življenje polepšata hčerki,« pravi Jurij, ki je ponosni očka Lane in Ele, ki mu lepšata dneve in jih tudi popestrita. Ob Juriju so člani ansambla Kvinta še bas kitarist Jaka Ivan, kitarist Matic Kete, pojeta pa Manca Stopar in Gregor Deželan.

Verjetno bi se vsi muzikanti strinjali, da se po kakšni naporni poroki ali veselici prileže malo daljši spanec. »Pa vendar to ne gre, če te v nedeljo zjutraj prebudita hčerkici, ki uživata v narodnozabavni glasbi in se ob pogledu na harmoniko na televiziji tudi zavrtita. Na glasbeni poti pa me podpira tudi moja partnerica Petra, ki Elo in Lano pogosto pripelje na naše vaje, da lahko opazujeta, kako njen ati igra harmoniko,« pravi Jurij Kožar.

Valček z naslovom Moja hčerka so člani ansambla Kvinta predstavili lani, na festivalu Števerjan 2024, kjer je bila odlično sprejeta. Zato so se odločili, da zanjo posnamejo videospot. Glasbo so posneli v studiu Primoža Ilovarja, kamor so se pripeljali kar s »ta velk'mu zetorjem« (traktorjem, op. p.), v studiu pa so se podružili s samim avtorjem melodije Jožetom Umekom. »Videospot smo posneli v bližini Jurijevega doma, na Bloškem jezeru, kjer smo se znašli v čudoviti zimski idili. V spotu igra glavno vlogo vsa Jurijeva družina, ki je uživala v zimskih radostih, seveda še najbolj Ela in Lana. Sodelujejo še Slavko, oče našega dobrega prijatelja, ki igra starejšega Jurija, pa Renata in Alja, žena našega pevca Gregorja,« povedo člani ansambla Kvinta. Videopodobo je znova ustvaril Nejc Pisanski, ki je postal že stalni sodelavec ansambla v tej vlogi.

Videospot so posneli na enega najbolj mrzlih in zasneženih dni v tej sezoni. FOTO: arhiv ansambla

»Na snemanju je bil zares mraz, tako da so nam noge v usnjenih škornjih kar zmrznile. Je pa pevka Manca, po pravici povedano, pod nošo skrivala prave zimske čevlje. Čeprav nas je pošteno zeblo, smo uživali,« so še razkrili člani ansambla Kvinta, ki obljubljajo, da to ne bo njihova zadnja avtorska skladba letos. V teh dneh se že pripravljajo na novo sezono veselic, porok ter na nastope ob drugih priložnostih, ki se jih že zelo veselijo.