Fenomeni so štiričlanska zasedba s Koroške, fantje namreč prihajajo iz okolice Slovenj Gradca. Letošnje leto je zanje gotovo posebno, saj so doslej izdali prve tri lastne skladbe, z zadnjo – z valčkom z naslovom Samo prijatelja – pa so se minuli petek predstavili na svojem prvem velikem in prestižnem ptujskem festivalu, našem najstarejšem festivalu narodno-zabavne glasbe. Trojica avtorskih skladb Ansambel Fenomeni je na narodno-zabavni sceni prisoten tri leta in pol. Dejan Pečnik, Anže Špegel, Žan Krajnc in Matic Levanič so se zbrali v začetku leta 2020, še pred korono. V letu 2021 so kljub ...