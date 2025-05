Ansambel Dolenjska vigred je z novim pevcem posnel prvo avtorsko skladbo

Ansambel Dolenjska vigred sestavljajo štirje mladi glasbeniki z različnih koncev Dolenjske, ki so se zbrali pred slabima dvema letoma. V letošnje leto so fantje zakorakali s polno paro in trenutno predstavljajo svojo prvo avtorsko skladbo. Gre za čutni valček z naslovom Oprosti mi, draga.

Ob izidu prve skladbe ansambel Dolenjska vigred razkriva še eno novost. Konec minulega leta se jim je pridružil nov pevec, to je Valentin Knez, ki bo s svežo energijo in odličnim vokalom skupaj s preostalimi tremi člani ansambla, vodjo in harmonikarjem Luko Pircem, bas kitaristom Vidom Žgajnarjem in ritem kitaristom Janom Šeretom, pisal nova glasbena poglavja ansambla.

Snemajo nove skladbe

Oprosti mi, draga je valček, v katerem fantje opevajo izgubljeno ljubezen, obžalovanje in obenem tudi upanje. Pesem opisuje zgodbo fanta, ki se zaveda svojih napak in prosi za odpuščanje, a je žal prepozno, saj je svojo ljubljeno medtem že izgubil. Nauk pesmi je preprost, a globok: cenimo ljubezen in ljudi okoli sebe, dokler jih še imamo, saj je lahko kasneje prepozno. Avtor melodije je vodja in harmonikar Luka Pirc, besedilo je napisala njegova sestra Manca Pirc, končno glasbeno podobo pa je z aranžmajem oblikoval Nejc Kastelic.

Dolenjska vigred je mlad ansambel iz Dolenjske. FOTO: osebni arhiv

»Pesem je dolgo čakala v predalu, da dobi pravo podobo. Takšno, kot jo danes s ponosom predstavljamo. Mislimo, da se marsikdo lahko najde v besedilu naše pesmi,« pravijo fantje, ki se enkrat na teden sestajajo na vajah in se pripravljajo na sezono porok in veselic. Igrajo različne skladbe in žanre, pri čemer se prilagajajo tako starejši kot mlajši populaciji.

Za čustveni valček so fantje posneli tudi videospot, v katerem so ob članih ansambla nastopili še Zala Ramovš, Miha Sladič, Miha Zidar in Maks Zupan. V ta namen so se zbrali v kavarni Evropa v Trebnjem, nekaj kadrov pa so posneli tudi v Novem mestu. »Snemanje je bilo zabavno, veliko smo se presmejali, na koncu pa seveda ni manjkal čisto pravi in zaslužen likof, kot pravimo zaključku nekega opravljenega dela tukaj na Dolenjskem,« razkriva Luka Pirc, ki zagotavlja, da bodo letos posneli še veliko novih skladb, ki jih že snemajo in pridno vadijo, da bodo na njihovih nastopih kar najlepše zazvenele. V njihovem repertoarju bo vsak našel kaj za svoja ušesa, dušo in srce.