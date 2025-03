Ansambel Aplavz je za hece

Že iz naslova je mogoče sklepati, da gre za hudomušno skladbo, tako besedilo kot melodijo pa je ustvaril ustanovni član rock skupine Mi2 Jernej Dirnbek, doma iz Rogatca – tako kot ansambel, ki deluje od leta 1997. S svojo kreativnostjo je Dirnbek, Dimek za prijatelje, ponovno dokazal, kako lahko različne glasbene zvrsti povežemo v nekaj edinstvenega. Slovi po glasbeni ustvarjalnosti, poslušalce pa v pesmi popelje v vsakdanje življenje, v katerem se srečujemo z različnimi stereotipi, ki so pogosto povezani z obiskovanjem gostiln in druženjem za šankom. Dimkova sposobnost, da z besedami ujame pravi ton in vzdušje, je v tej pesmi še posebno očitna.

Pesem je napisana v štajerskem narečju, kar ji doda poseben čar in pristnost. To narečje že samo po sebi nosi bogato tradicijo in je priljubljeno v mnogih slovenskih glasbenih žanrih. V tem primeru je štajerski pridih še posebno primeren, saj pesem opisuje značilne trenutke iz vsakdana, kot so pogovori za šankom, kjer se pogosto pojavljajo stereotipi o tem, kaj se tam dogaja. Heci so smešni in tudi malce nenavadni pogovori, ki jih pogosto spremljata dobra glasba in smeh. Za aranžma in snemanje pesmi je poskrbel Bojan Lugarič, član ansambla Slovenski zvoki, ki je poskrbel, da pesem zveni sveže, a hkrati ohranja vse elemente narodnozabavne glasbe, ki je blizu veliki večini slovenskih poslušalcev. Ta sodobni aranžma je popoln kontrast tradicionalnemu pristopu, a prav ta mešanica dveh svetov daje pesmi poseben pečat.

Videospot so posneli v Gostišču Pod goro v domačem Rogatcu. FOTO: arhiv ansambla

Snemanje videospota je potekalo v domačem Gostišču Pod goro v Rogatcu, ki ga vodi harmonikar ansambla Aplavz Izidor Kitak. Poleg njega so člani ansambla še Robert Potočnik, Maks Sovič, Andrej Belšak in Boris Kidrič. Kot nam je povedal Kidrič, so bili člani ansambla Aplavz zelo dejavni tudi lani, saj so poleg te hudomušne skladbe posneli narodnozabavno himno za lokalni nogometni klub Mons Claudius. »Prav tako smo gostovali na številnih radijskih in televizijskih oddajah. Ker čez dve leti praznujemo 30 let delovanja, si želimo še letos izdati vsaj tri nove skladbe in zanje posneti tudi videospote, nato pa bomo vse moči usmerili v praznovanje našega jubileja,« sklene Kidrič.