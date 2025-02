Anna: Včasih je treba reči čau

Mlado pevko Ano Grdadolnik, ki ustvarja pod umetniškim imenom Anna in jo mnogi poznajo kot finalistko osme sezone šova Slovenija ima talent, smo na letošnji Emi videli v povsem novi vlogi. Z energično pesmijo Čau je poskrbela za pravi šov, s plesalci pa pripravila nastop, ki je navdušil gledalce. Na izbor je šla brez pričakovanj.

V svet petja je vstopila, še preden je dopolnila deset let. FOTO: Teo Trup

»Želela sem se predvsem predstaviti Sloveniji in pri tem uživati. Vse skupaj je bilo kar naporno, saj sem se v zadnjem mesecu velikokrat peljala v Ljubljano. Sploh nisem štela, kolikokrat, saj je za nami ogromno vaj in priprav. A vse to pride zraven in neizmerno sem uživala v celotnem procesu. Res sem hvaležna, da sem lahko to doživela, se ob tem ogromno naučila in spoznala toliko novih, krasnih ljudi,« pravi mlada Štajerka. Njena skladba je namenjena vsem, ki se v življenju soočajo s toksičnimi odnosi, od katerih se je treba posloviti. »Pesem nosi pomembno sporočilo – zavedanje, da preprosto ne moremo biti všeč vsem, saj tudi drugi niso vedno všeč nam. Zato je včasih najbolje preprosto reči čau,« še pove pevka.