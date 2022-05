Angelino Jolie varoval Slovenec

Najbrž ste si ogledali uspešnico Telesni stražar (Bodyguard) z znano, a žal že pokojno ameriško pevko Whitney Houston in Kevinom Costnerjem v glavnih vlogah. To je bil zagotovo eden najboljših filmskih prikazov, da delo osebnih varnostnikov znanih in popularnih osebnosti – če ob tem seveda zanemarimo politike in državnike – pravzaprav ni enostavno. Prav nasprotno, če je naloga varnostnikov, ki skrbijo za politike, v prvi vrsti, da preprečijo kakšen nezaželen napad ali celo atentat, je paleta zadolžitev telesnih stražarjev znanih oseb in zvezdnikov bistveno obsežnejša. Predvsem mor...