Ane Soklič slabe napovedi ne skrbijo

Oder je tudi letos zasnoval Florian Wieder, ki se je podpisal pod načrte za evrovizijske odre v letih 2011, 2012, 2015, 2017, 2018 in 2019. FOTO: Eurovision.tv

Voda ne bo odtekla

Že dolgo nisem bila tako vznemirjena, malce nervozna in predvsem v pričakovanju najpomembnejšega nastopa v življenju.

Naša evrovizijska predstavnicaje z ekipo odpotovala v Rotterdam, kjer vse poteka v znamenju težko pričakovanega glasbenega spektakla. Našo državo bo zastopala s skladbo Amen, na odru pa bo nastopila kot druga v prvem predizboru, ki bo 18. maja. Spremljala jo bo izjemna vokalistka, priznana učiteljica petja in članica skupine Okustični, ki se je v tej vlogi že izkazala pri Maraayi,inPri produkciji skladbe Amen, iz katere veje mogočen duh ameriške zvrsti gospel, je sodelovalo več kot 60 ljudi. Nastala je v resnično elitni, mednarodni zasedbi – za glasbo so poskrbeli Ana Soklič,in, avtor besedila je poleg Ane in Žiga tudi ameriški avtor več uspešnic. Med zvezdniškimi imeni letošnje skladbe so nedvomno tudi člani spremljevalne pevske skupine, zbrane okoli, spremljevalnega vokalista. Prav ta del skladbe bo v različici, ki jo bomo prvič slišali 18. maja, prišel bolj do izraza.»Vključen je tudi gospelovski del, ki je bil na posnetku z Eme le dodatek. Skupaj smo se odločili, da ga umestimo v skladbo, v nastop, ki bo predstavljen tudi v Rotterdamu,« je razkrila Ana in skrivnostno namignila, da ne bo nastopila samo na enem odru. »Že dolgo nisem bila tako vznemirjena, malce nervozna in predvsem v pričakovanju najpomembnejšega nastopa v življenju,« je Ana priznala tik pred poletom na evrovizijsko prizorišče. Natolcevanja o tem, da ji na stavnicah ne kaže najbolje, je ne skrbijo. »Na stavnicah nismo visoko, ampak to niti ni pravo merilo, saj je vse odvisno od nastopa. Dobivamo veliko pohval, predvsem vse navdušuje kakovost našega izdelka, kar je najboljša spodbuda za vsakega ustvarjalca. Vesolju sem hvaležna, da sem dobila priložnost sodelovati s tako uglednimi veljaki iz svetovne glasbene industrije. Že to je zame osebna zmaga,« ne skriva sreče.Medtem ko so številni njeno lansko zmagovalno pesem z naslovom Voda že pozabili, pa Ana poudarja, da voda, o kateri je pela lani in bo še pela, nikoli ne bo odtekla, temveč bo še naprej iskala svoje poti. »Mislim, da smo se v zadnjem letu prav vsi naučili kaj novega o sebi, saj se prej nikoli nismo spopadali s čim podobnim. Vse skupaj je naš vsakdanjik obrnilo na glavo, to pa nam je, tako kot vedno, prineslo dobre in slabe stvari,« pravi. Tudi sama je spoznala, da je lahko življenje radodarno, po drugi strani pa neusmiljeno. »Ves čas sem se trudila biti aktivna in marljiva, drugače ne gre. Delo je na koncu vedno pravi odgovor na vprašanje, kako naj človek ostane v dobri kondiciji,« Ana strne misli o zadnjem letu, ki je bilo izjemno težko in polno preizkušenj.Šestintridesetletna pevka, ki ponosno poudarja prisotnost vere v svojem življenju, si v prihodnjih mesecih želi le eno. »Da bi ob vsem dogajanju in tudi veliki meri stresa ostala zdrava. Moji cilji so zastavljeni in želim si le, da bi mi uspelo izpeljati začrtano,« pove skromno in doda, da se zaveda tudi tega, da jo po Evroviziji čaka pomembno obdobje v karieri. »Želim si, da bi lahko čim več nastopala v živo. Tukaj se kot interpret tudi najbolj najdem, pred občinstvom, ki me spremlja in posluša v živo.