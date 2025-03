Andrea Massi se je pred slabim letom vrnil v slovensko smučanje. Pa saj dejansko ni nikoli odšel v zadnjih 23 letih. Slovenija mu je dala priložnost, kot pravi borec jo je zagrabil z obema rokama, Tino Maze je popeljal na svetovni in olimpijski vrh z ekipo, ki je imela najmanjši proračun v zgodovini. Andrea je zmagal, ko si je s Tino ustvaril družino, s Korošico sta ponosna na hčerko Anouk. Andrea poučuje v Italiji, od marca 2024 pa za Andrejo Slokar pripravlja organizacijski načrt, vodi kondicijske priprave in občasno pomaga na treningu na snegu. Andrea je bil in ostal izjemen sogovornik. St...