Ana Praznik v vlogi svetovalne delavke

Ko smo že mislili, da nas vsestransko nadarjena Ana Praznik, ki smo jo v zadnjih dveh desetletjih najbolje spoznali kot članico priljubljene skupine Bepop, v kateri še vedno prepeva skupaj z Alenko Husić in Tinkaro Fortuna, ne more več presenetiti, se je zgodilo prav to. Simpatična kratkolaska, ki jo poznamo tudi kot radijsko in televizijsko voditeljico, je namreč sprejela svojo prvo filmsko vlogo, in sicer v težko pričakovanem mladinskem filmu Šepet metulja, ki z zgodbo o ljubezni do sebe in drugih sledi velikim sanjam o poslovni poti, premagovanju ovir ter vztrajanju.

Idealna za vlogo

Ana Praznik se je v filmu znašla v vlogi srčne svetovalne delavke. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Šepet metulja je posebna zgodba o 17-letnem avtistu in navdušencu nad mehatroniko Janu, ki ga je upodobil Ali Ogrizek. Njegova prisotnost na platnu ni igrana, temveč izvira iz njegove osebne izkušnje. Ključna oseba v filmu je tudi čudovito upodobljena svetovalna delavka Zarja, ki ji je Ana vdahnila življenje. Glasbenica, voditeljica in po novem tudi igralka nam je zaupala, da jo je lansko leto poklicala scenaristka Mateja Zorko Pavšar in ji dejala, da imajo v pripravi mladinski film, v vlogi svetovalne delavke pa naj bi videla prav njo.

»Igrala naj bi Zarjo, ki se kot levinja bori za svoje dijake, za njihove pravice in za to, da se vsak, ne glede na svojo drugačnost, dobro počuti v šoli, da je sprejet in da se v vsakem išče tisto, v čemer je dober. Mateja je to vlogo in vsebino filma opisala tako doživeto, da enostavno nisem mogla reči ne, in vesela sem, da nisem. Kajti to je bila ena bolj norih stvari, kar sem jih naredila v življenju,« iskreno pove Praznikova.

Borka za šibkejše

Članice skupine Bepop so s skupino Šank Rock na strehi Šolskega centra Celje posnele videospot za novo različico skladbe Metulj. FOTO: Matic Holobar

Njena vloga je izjemno pomembna, saj je Zarja socialna delavka, ki močno čuti svoje poslanstvo. »Naredila bo vse, kar je v njeni moči, da bo vsak dijak našel in pokazal tisto, v čemer je dober. Išče priložnosti in ne išče napak. Do svojega dela je zelo čustvena in vsako krivico vzame kot svojo in se za šibkejše bori, grize, praska in gre čez vse meje. Del teh lastnosti imam tudi sama, tako da so mi bile priprave na neki način olajšane. Sicer pa sem večkrat prebrala scenarij, poskušala začutiti Zarjo.

Veliko sem se o njej pogovarjala z režiserjem Alenom Pavšarjem, ki mi je zadevo še bolj olajšal, ko je povedal, da lik temelji na resnični osebi, scenaristki Mateji, ki me je prepričala, da sem vlogo sploh sprejela,« nam še zaupa novopečena igralka.

Alen in Mateja, ustvarjalca večkrat nagrajenega mladinskega filma Vloga za Emo, sta učitelja v Šolskem centru Celje. Zgodba je pravzaprav resnična, še pove Ana in za konec doda, da se je med snemanjem zavedela, kako pomembno je ustvarjanje varnega okolja za otroke. »Kajti šele takrat bodo lahko predrli kokon in poleteli kot metulj,« pravi Ana, ki prav veliko o filmu, ki na velika platna prihaja 12. oktobra, še ne želi razkriti.